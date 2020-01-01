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هكذا سيكون الرد الإسرائيلي على تهديد الصواريخ الدقيقة

الثلاثاء 04 فبراير 2020 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا سيكون الرد الإسرائيلي على تهديد الصواريخ الدقيقة


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي الجنرال أهارون حليوة: إن "رد إسرائيل على التهديد الصاروخي الدقيق هو رد هجومي".
 
وأضاف حليوة، خلال مؤتمر معهد أبحاث الأمن القومي، أن هذا الموضوع يشغل إسرائيل كثيراً، معتبراً أن "الرد الاسرائيلي أفضل من الرد السعودي عند مهاجمة منشآتها أو عند مهاجمة القاعدة الأمريكية في العراق"، وفق تعبيره.
 
وحول التقارير التي تشير إلى امتلاك إيران صواريخ موجهة يمكن استخدامها ضد إسرائيل، قال حليوة: إن "الجيش الإسرائيلي يستعد استخبارياً و عملياتياً لهذا التهديد، مشيراً إلى أن "إسرائيل توصي أعداءها بعدم اختبارها".
 
وتطرق الجنرال حليوة إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وآثارها على الجيش الإسرائيلي، قائلاً: إن "كل قرار يتخذه المستوى السياسي يهدف إلى حماية إسرائيل"، مؤكداً أن "لدى الجيش الإسرائيلي خطة للانتشار على جميع الجبهات".

#اسرائيل #ايران #الصواريخ الدقيقة #الجيش الإسرائيلي #السعودية

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