  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتح: جهود تبذل لوصول وفد المنظمة إلى غزة.. والايام القادمة تجمل بشريات طيبة بموضوع المصالحة

الثلاثاء 04 فبراير 2020 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: جهود تبذل لوصول وفد المنظمة إلى غزة.. والايام القادمة تجمل بشريات طيبة بموضوع المصالحة


غزة / سما /

أكد نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" فايز أبو عيطة اليوم الثلاثاء، أن الجهود لا زالت تبذل من أجل وصول وفد منظمة التحرير إلى قطاع غزة.

وقال أبو عيطة في تصريحات صحفية:” إن الجهود لا زالت تبذل من أجل اتمام هذا اللقاء في أقرب وقت ممكن، ولكن بعض المعيقات البسيطة والتي نستطيع تجاوزها في ظل هذه الظروف الصعبة والقاسية التي تواجه القضية الفلسطينية”.

وأضاف “المسؤولية الفلسطينية العالية تحتم علينا من أجل اللقاء الفلسطيني الشامل الذي يجب أن يتم الاتفاق فيه على برنامج إجماع وطني لمواجهة صفقة القرن”.

وأوضح أبو عيطة أن الاتصالات جارية والجهود تبذل ونأمل أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح من أجل التحضير والترتيب لهذه الجولة بالطريقة المناسبة”.

وتابع: أنا على ثقة بأن الايام القادمة، ستجمل بشريات طيبة فيما يتعلق بانهاء الانقسام والمصالحة.

اردف قائلا: "لن نصل للمربع السابق، نتقدم باتجاه المصالحة، لا خير فينا ان لم نتوحد في مثل هذه الظروف، وشعبنا لن يرحم القيادة السياسية لكل الفصائل ان لم تكن على مستوى التضحيات ولم تقف عند مسؤوليتها".

وكان عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، قال “إن إرجاء زيارة وفد الفصائل إلى قطاع غزة جاء بسبب عدم جاهزية حماس”.

بدورها، قالت "حماس" إن الإعلان عن تأجيل زيارة وفد منظمة التحرير إلى قطاع غزة في ظل الترحيب والموافقة الواضحة من الحركة خطوة مستهجنة ورسالة سلبية للشعب الفلسطيني، وتحديدا في هذا الوضع الخطير الذي تمر به القضية الفلسطينية.

#فايز ابو عيطة #حركة فتح #المصالحة #حركة حماس #قطاع غزة #منظمة التحرير #غزة #الفصائل #صفقة القرن #عزام الاحمد

الأكثر قراءة اليوم

الشرطة تكشف تفاصيل مثيرة حول اختفاء الطفل محمود البيطار.. ما علاقة والده؟

متسائلاً عن الرد الفلسطيني على صفقة ترامب.. الأغا: ماذا فعلتم لقطاع غزة؟

مصدر يكشف نسبة صرف رواتب موظفي السلطة في غزة

إسرائيل تحبط تهريب مئات المصابيح التكتيكية إلى قطاع غزة (صور)

صحيفة: قطر وضعت اللمسات الأخيرة لـ "صفقة ترامب" وتوارت عن المشهد

سُمح بالنشر: سلاح البحرية الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب أسلحة لحماس في غزة

الأحمد: وفد فصائل منظمة التحرير يرجئ موعد زيارته لغزة وحماس تستهجن

الأخبار الرئيسية

يديعوت: صفقة ترامب خطوة أحادية الجانب ستؤدي بـ"إسرائيل" إلى حالة من الفوضى والتيه!

العالول: بغض النظر عن بعض "المُعيقات" نحن حريصون على الذهاب لغزة

74968

الجيش الإسرائيلي يبحث عن حلول متطورة لمواجهة تهديدات حماس

مصادر امريكية تكشف : نتنياهو طالب إدارة ترامب بنقل المثلث للدولة الفلسطينية

22021

سُمح بالنشر: سلاح البحرية الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب أسلحة لحماس في غزة