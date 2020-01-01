عساف يتفق مع أبو شرار على التعاون الإعلامي القضائي

رام الله / سما /

اتفق المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف مع رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، على تشكيل فريق إعلامي مشترك، يهدف لتلبية الاحتياجات الإعلامية وتوصيل الرسائل الضرورية، حول آلية عمل المحاكم واحتياجاتها اللوجستية والبشرية، وإعداد برنامج إعلامي متخصص في شؤون القضاء والمحاكم.

وأشار عساف، خلال اللقاء الذي عقد في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، إلى متابعة الإعلام الرسمي لمعاناة المواطنين، من خلال مشاركات الجمهور في وسائل الإعلام الرسمية، ومعالجة كافة القضايا بحكمة ومسؤولية.

بدوره، أكد أبو شرار أهمية دور الإعلام الرسمي في توعية المواطنين حول طبيعة العمل القضائي، والاحتياجات الضرورية لتطوير عمل القضاء.