  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عساف يتفق مع أبو شرار على التعاون الإعلامي القضائي

الثلاثاء 04 فبراير 2020 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
عساف يتفق مع أبو شرار على التعاون الإعلامي القضائي


رام الله / سما /

 اتفق المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف مع رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، على تشكيل فريق إعلامي مشترك، يهدف لتلبية الاحتياجات الإعلامية وتوصيل الرسائل الضرورية، حول آلية عمل المحاكم واحتياجاتها اللوجستية والبشرية، وإعداد برنامج إعلامي متخصص في شؤون القضاء والمحاكم.

وأشار عساف، خلال اللقاء الذي عقد في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، إلى متابعة الإعلام الرسمي لمعاناة المواطنين، من خلال مشاركات الجمهور في وسائل الإعلام الرسمية، ومعالجة كافة القضايا بحكمة ومسؤولية.

بدوره، أكد أبو شرار أهمية دور الإعلام الرسمي في توعية المواطنين حول طبيعة العمل القضائي، والاحتياجات الضرورية لتطوير عمل القضاء.


الأكثر قراءة اليوم

الشرطة تكشف تفاصيل مثيرة حول اختفاء الطفل محمود البيطار.. ما علاقة والده؟

متسائلاً عن الرد الفلسطيني على صفقة ترامب.. الأغا: ماذا فعلتم لقطاع غزة؟

مصدر يكشف نسبة صرف رواتب موظفي السلطة في غزة

إسرائيل تحبط تهريب مئات المصابيح التكتيكية إلى قطاع غزة (صور)

صحيفة: قطر وضعت اللمسات الأخيرة لـ "صفقة ترامب" وتوارت عن المشهد

سُمح بالنشر: سلاح البحرية الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب أسلحة لحماس في غزة

الأحمد: وفد فصائل منظمة التحرير يرجئ موعد زيارته لغزة وحماس تستهجن

الأخبار الرئيسية

فتح: جهود تبذل لوصول وفد المنظمة إلى غزة.. والايام القادمة تجمل بشريات طيبة بموضوع المصالحة

يديعوت: صفقة ترامب خطوة أحادية الجانب ستؤدي بـ"إسرائيل" إلى حالة من الفوضى والتيه!

العالول: بغض النظر عن بعض "المُعيقات" نحن حريصون على الذهاب لغزة

74968

الجيش الإسرائيلي يبحث عن حلول متطورة لمواجهة تهديدات حماس

مصادر امريكية تكشف : نتنياهو طالب إدارة ترامب بنقل المثلث للدولة الفلسطينية