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الاحتلال يخطر ذوي الأسير القمبع من جنين بهدم منزله

الثلاثاء 04 فبراير 2020 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر ذوي الأسير القمبع من جنين بهدم منزله


جنين / سما /

 سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، والد الأسير أحمد جمال القمبع من سكان مدينة جنين، إخطارا بهدم منزل العائلة الذي أعيد بناؤه بعد أن هدمته سلطات الاحتلال عام 2018.

وقال والد الأسير، إن سلطات الاحتلال سلمته إخطارا من خلال مركز القدس، برفض الإستئناف الذي تقدم به المركز بعدم هدم المنزل.

وأضاف، أن القرار الصادر اليوم من "العليا الاسرائيلية" بهدم المنزل والاستيلاء على الأرض الذي أعيد بناء المنزل عليها بعد أن هدمته جرافات الاحتلال العام الماضي، بحجة أن نجله المعتقل بتاريخ 17-1-2018 شارك مع الشهيد أحمد نصر جرار بقتل مستوطن قرب نابلس.

وأشار القمبع إلى أن المنزل الذي يسكنه  ومساحته 160 مترا مربعا، ويؤوي 8 أنفار ليس ملكا له، إنما لشقيقه وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويملك أوراقا رسمية وكوشانا وطابو وأوراقا من البلدية تؤكد ذلك .

#جنين #هدم #قوات الاحتلال #الأسير القمبع

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