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الاحتلال يفرض غرامة مالية باهظة على مواطنين من الولجة

الثلاثاء 04 فبراير 2020 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غرامة مالية باهظة على مواطنين من قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، بحجة أنهما يسكنان منزلين بدون ترخيص.

وأفاد الناشط الشبابي في الولجة إبراهيم عوض الله، بأن قوات الاحتلال اقتحمت، اليوم الثلاثاء قرية الولجة، وسلمت المواطنين خالد أبو خيارة، وفاطمة شحادة بلاغين يتضمنان فرض غرامة مالية باهظة.

وأكد المواطن أبو خيارة، أنه تم اعطاؤه إخطارين الأول يقضي بدفع مبلغ 200 ألف شيقل، والثاني للمواطنة فاطمة شحادة ويقضي بدفع 75 ألف شيقل، بحجة أنهما يسكنان منزلين غير مرخصين.

وأضاف أن الإخطار يعطي كل واحد مهلة شهر لدفع المبلغ وإلا فإنه سيتضاعف، مع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية، عدا عن انه بدءاً من يوم غد سيتم فرض غرامة مالية عن كل ليلة مبيت (750) شيقلا لكل واحد منهما.

وأشار أبو خيارة الى أن منزله تعرض للهدم من قبل الاحتلال قبل عام ونصف، قبل أن يعيد بناءه.


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