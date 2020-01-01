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الرئيس عباس يطلع مبعوث الرئيس الروسي على اخر المستجدات

الثلاثاء 04 فبراير 2020 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يطلع مبعوث الرئيس الروسي على اخر المستجدات


رام الله / سما /

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مبعوث الرئيس الروسي، ألكسندر لافرنتيف.

وأطلع الرئيس، الضيف الروسي، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، عقب إعلان الإدارة الأميركية "صفقة القرن".

وأكد الرئيس، الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي الرافض لهذه الصفقة، باعتبارها تخالف كل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والأسس التي قامت عليها العملية السياسية لإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

وثمن الرئيس، مواقف روسيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة موقفها من "صفقة القرن"، وتأكيدها على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الدولية وفق حل الدولتين كأساس لحل القضية الفلسطينية، مشيداً بالدور الذي تلعبه روسيا في سوريا حفاظاً على وحدة أراضيها وإرساء السلام فيها.

بدوره أكد مبعوث الرئيس الروسي، موقف روسيا الداعم لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وأن الصفقة التي أعلنتها الإدارة الأميركية غير قابلة للحياة، وأطلع سيادته، على آخر مستجدات الأوضاع على الساحة السورية.

وحضر اللقاء، نائب رئيس الوزراء، وزير الأعلام نبيل أبو ردينة، ووزير الخارجية رياض المالكي، وقائد جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.

#الرئيس عباس #بوتين #الرئيس الروسي #صفقة القرن

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