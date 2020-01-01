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"الأوقاف بغزة" تعلن آلية توزيع قافلة لحوم الهدي والأضاحي السعودية..

الثلاثاء 04 فبراير 2020 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأوقاف بغزة" تعلن آلية توزيع قافلة لحوم الهدي والأضاحي السعودية..


غزة / سما /

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية عبد الهادي الأغا، اليوم الثلاثاء، عن آلية توزيع قافلة لحوم الهدي والأضاحي السعودية التي وصلت إلى قطاع غزة الأحد الماضي.

وقال الأغا، في تصريح صحفي، إن وزارته استلمت قافلة محملة بـ 30 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي، مقدمة من المملكة العربية السعودية، ضمن مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، الذي ينفذه البنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة.

وأوضح إلى أن 25 ألف ذبيحة سيتم توزيعها عبر لجان الزكاة وفق ضوابط ومعايير تم الاتفاق عليها وتحديدها، مشيرا إلى أن اللجان المكلفة قد أنهت كافة الترتيبات المتعلقة بذلك.

وبين أن معايير الاستفادة من توزيع الأضاحي ستكون وفق التالي: أن تكون الأسرة فقيرة لا دخل لها، ويبلغ عدد أفرادها 8 فما فوق، وسيشمل التوزيع أيضا الأسر البالغ عدد أفرادها 7.

ولفت إلى أن نحو 50 ألف أسرة فقيرة ستستفيد من توزيع 25 ألف أضحية عبر لجان الزكاة، وفق وكالة "الرأي" الحكومية.

وأشار  أن 5 آلاف ذبيحة الأخرى سيتم توزيعها عبر الجمعيات التي تعنى برعاية الطبقات الضعيفة والهشة ككبار السن والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمعنّفات.

وأكد وضع خطة ميدانية لعملية توزيع اللحوم لضمان على كرامة المواطنين، داعيًا وسائل الإعلام إلى مرافقة لجان الزكاة لمراقبة عملية توزيع اللحوم على مستحقيها.

#وزارة الاوقاف #لحوم الاضاحي #السعودية #الية توزيع #لجان الزكاة #غزة #الاسر الفقيرة #قطاع غزة

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