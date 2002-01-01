السعودية تجدد دعمها للجهود الرامية إلى حل عادل للقضية الفلسطينية

الرياض /سما/

جددت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، دعمها للجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وقال وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية(واس) عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الوزراء أشار إلى "ما بذلته المملكة من جهود كبيرة ورائدة في نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق والوقوف إلى جانبه في المحافل الدولية كافة ومن ذلك تقديمها لمبادرة السلام العربية 2002"، معرباً "عن تقدير المملكة لجهود الإدارة الأمريكية لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين".

وأكد مجلس الوزراء السعودي" أن دعم المملكة للجهود لدفع عجلة التفاوض، يؤكد أن نجاح هذه الجهود يستلزم أن يكون هدفها النهائي تحقيق حل عادل ودائم يكفل حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

ووفق الشبانة، "تابع مجلس الوزراء القرار الصادر بالإجماع عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية بجامعة الدول العربية، والبيان الختامي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعهم الاستثنائي مفتوح العضوية، اللذين أكدا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية والإسلامية، وضرورة التمسك بعملية السلام كخيار استراتيجي للنزاع يكون على أساسها حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية المعتمدة".