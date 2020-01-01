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اشتية: لن نقبل باستمرار احتكار وحصرية الرعاية الأميركية لعملية السلام والمفاوضات

الثلاثاء 04 فبراير 2020 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، المبعوث الياباني لعملية السلام في الشرق الأوسط ماساهارو كونو، بحضور السفير الياباني لدى فلسطين ماسايوكي ماجوشي، وبحث معه آخر التطورات والمستجدات بعد الإعلان عن "صفقة القرن" من الإدارة الأميركية.

وجدد اشتية تأكيده رفض القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لـ "صفقة القرن" الأميركية، خاصة أنها لا تشمل القدس، واعتبارها عاصمة لإسرائيل، وإخراج اللاجئين منها، إضافة لعدم وجود تواصل جغرافي طبيعي حقيقي في أراضي الدولة الفلسطينية، وعدم السيطرة على الحدود والمنافذ البرية.

وشدد رئيس الوزراء على أنه لن يتم القبول باستمرار احتكار وحصرية الرعاية الأميركية لعملية السلام والمفاوضات، مطالبا بوجود رعاية دولية ومؤتمر سلام دولي يشمل أميركا في أي مفاوضات مستقبلية واستئناف عملية السلام، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومجلس الأمن والمبادرة العربية للسلام.

بدوره، عبر المبعوث الياباني عن استمرار دعم بلاده لحل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967.

 
#اشتية #الرئيس عباس #صفقة القرن

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