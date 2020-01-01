غزة: الشرطة تحذر من إطلاق النار في المناسبات

غزة / سما /

حذرت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، من استخدام السلاح وإطلاق النار خلال المناسبات المختلفة في القطاع.

وقال العقيد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة لعدد من الصحافيين، إن الشرطة ستقوم بالتعامل بقوة وحزم، وملاحقة وضبط وتوقيف كل من يطلق النار في الهواء في أي مناسبة.

وأكد البطنيجي، أن استخدام السلاح وإطلاق النار في المناسبات، يشكل جريمة يُعاقب عليها القانون، و سيتم محاسبة مرتكبيها، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، ومصادرة السلاح المستخدم وفقًا للقانون.

وأشار الناطق باسم الشرطة إلى أن هذا التحذير يأتي حفاظًا على أرواح أبناء الشعب الفلسطيني، وحماية أمن وسلامة المجتمع، وتطبيقًا لمبدأ سيادة القانون.