  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخضري: صفقة القرن انقلاب على القانون الدولي

الثلاثاء 04 فبراير 2020 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن ‏صفقة القرن خطيرة في كل الاتجاهات، وتُشكل انقلاباً على القانون الدولي لمنح إسرائيل غطاء لتكريس الاحتلال وتصفية القضية الفلسطينية.

وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء، على أن الصفقة أعطت الاحتلال غطاءً أمريكياً لإكمال تهويد القدس وتوسيع وشرعنة الاستيطان، واستمرار حصار غزة، وعزل مدن وقرى الضفة الغربية، واستهداف فلسطينيي الداخل، ومنع إقامة دولة عاصمتها القدس على الأرض الفلسطينية.

وجدد الخضري التأكيد أن أول وأقوى خطوات ‏مواجهة الصفقة تكون بوحدة وطنية فلسطينية من خلال تشكيل حكومة طوارئ تضم كل القوى الفاعلة.

وأشار إلى أن هذه الحكومة يكون من مهامها وضع خطط للتحرك داخليا وخارجيا، وتمتين وتصليب الجبهة الداخلية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني الذي هو حجر الزاوية الذي ستتكسر عليه كل المؤامرات والصفقات.

وأكد ضرورة تفعيل الدور العربي والإسلامي من خلال متابعة الجهود الفلسطينية التي نجحت باعتماد جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة القرن.

وقال الخضري" هذا يلزم استمرار الجهود الثنائية لمزيد من حشد مواقف عربية وإسلامية أكثر تأثيرا وقوة لإفشال الصفقة الخطيرة على شعبنا وقضيتنا".

وشدد الخضري ضرورة استمرار الجهد الدبلوماسي الفلسطيني في كل المحافل الدولية، وعلى صعيد مجلس الأمن والجمعية العامة والبرلمان الأوروبي والبرلمانات العالمية، وتفعيل الدور البرلماني وتشكيل جبهة دولية واسعة لإفشال صفقة القرن.

وأكد الخضري أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن فرض الحلول والمعادلات بالقوة لا ولن ينجح، وأن أقصر الطرق لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام هو منح الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

#جمال الخضري #القانون الدولي

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس ينوي مغادرة الضفة الغربية في جولة طويلة نسبياً...

الشرطة تكشف تفاصيل مثيرة حول اختفاء الطفل محمود البيطار.. ما علاقة والده؟

متسائلاً عن الرد الفلسطيني على صفقة ترامب.. الأغا: ماذا فعلتم لقطاع غزة؟

أمير سعودي يشن هجوماً لاذعاً على "إسرائيل": فلسطين قضيتنا وانتم دولة احتلال

إسرائيل تحبط تهريب مئات المصابيح التكتيكية إلى قطاع غزة (صور)

صحيفة: قطر وضعت اللمسات الأخيرة لـ "صفقة ترامب" وتوارت عن المشهد

الحكومة تقرر منع دخول الخضار والفواكه ومنتجات اخرى من "اسرائيل"

الأخبار الرئيسية

74968

الجيش الإسرائيلي يبحث عن حلول متطورة لمواجهة تهديدات حماس

مصادر امريكية تكشف : نتنياهو طالب إدارة ترامب بنقل المثلث للدولة الفلسطينية

22021

سُمح بالنشر: سلاح البحرية الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب أسلحة لحماس في غزة

لا حاجة لعملية عسكرية.. الاحتلال : حماس تضغط بالقذائف لتنفيذ التسوية قبل انتخابات الكنيست

الأحمد: وفد فصائل منظمة التحرير يرجئ موعد زيارته لغزة وحماس تستهجن