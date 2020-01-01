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الشرطة توقف والد الطفل البيطار

الثلاثاء 04 فبراير 2020 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة توقف والد الطفل البيطار


رام الله / سما /

 أوقفت الشرطة، اليوم الثلاثاء، والد الطفل محمود البيطار من محافظ اريحا والاغوار تمهيداً لاحالته للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه، وفق ما قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات.

وكشفت الشرطة في أريحا والأغوار أمس الاثنين، ملابسات اختفاء الطفل البيطار (14 عاما) من مخيم عقبة جبر والذي فقدت آثاره عدة أيام.

وقال ارزيقات، إن والد الطفل وزوج ابنته بالاتفاق مع الطفل أخفوه لمدة 4 أيام في منزل زوج أخته في رام الله وذلك لاختلاق الجرائم اثر خلافات بين إحدى العائلات مع والد الطفل".


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