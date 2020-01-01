رأفت يستنكر لقاء نتنياهو مع رئيس مجلس السيادة السوداني

رام الله / سما /

استنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت، اجتماع رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وأكد في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يمثل خروجا على الموقف العربي بشأن الصراع العربي- الإسرائيلي. وشدد على أهمية البناء على الموقف العربي والإسلامي الموحد الذي صدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب واجتماع وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي الأخير، ورفضها لـ"صفقة القرن".

ودعا رأفت الحكومة السودانية والشعب السوداني الشقيق لإدانة ورفض هذا الاجتماع، ومطالبة البرهان بالاعتذار عن ذلك.

كما أدان رأفت دعوة نتنياهو لأوغندا لفتح سفارة لها في القدس.

واعتبر أن سعي نتنياهو نقل بعض سفارات الدول إلى القدس عبر منح الاغراءات أو التهديد، ما هي إلا محاولات لفرض أمر واقع على المدينة المقدسة وتحقيق أهداف شخصية لها علاقة بمشاكله الداخلية، إضافة إلى محاولته الحثيثة لكسب الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

وأشار إلى أن كل المحاولات الإسرائيلية لدفع العالم نحو الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، لن يغير من الوضع القانوني للمدينة المحتلة، وأن أي تطبيع للعلاقات العربية - الاسرائيلية قبل حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يعد مخالفة لمبادرة السلام العربية ولقرارات القمم العربية.