"إسرائيل" تكشف عن الطائرة الاستراتيجية بدون طيار.. تعرف عليها

القدس المحتلة / سما /

كشفت شركة إسرائيل لصناعات الفضاء (IAI) عن طائرة استراتيجية تسمى "HERON MK II" وهي مركبة جوية بدون طيار تحلق على ارتفاعات متعددة وذات قدرات فائقة.



وذكر موقع iHLS الإسرائيلي أن الطائرة الجديدة نموذج محدث للطائرة HERON UAV، التي يستخدمها سلاح الجو الإسرائيلي وتعمل لدى أكثر من 20 جهة أخرى في جميع أنحاء العالم.



وتعد طائرة HERON MK II طائرة إستراتيجية متعددة الاستخدامات قادرة على حمل حمولات متنوعة.



وحسب الموقع، تتمتع الطائرات بقدرات فائقة على جمع المعلومات من بعد عشرات الكيلو مترات دون عبور الحدود، بفضل قدرتها على حمل أجهزة استشعار أكبر ومحسنة، إضافة إلى امتلاكها محركاً محسناً وإلكترونيات طيران جديدة.



وأوضح أن الطائرة مزودة بمحرك Rotax 915 iS، إذا يمكن أن تحلق على 35 ألف قدم، وبسرعة قصوى تبلغ 140 عقدة ، ويمكن أن تبقى في الهواء لمدة 45 ساعة متتالية.



وذكر الموقع أنه بفضل تقنيات التصنيع المحسّنة، فللطائرة هيكل أقوى مما مضى، كما أنه يتيح لها صيانة سريعة وسهلة دون زيادة وزن.

وأشارت إلى أن الطائرة بها تكوينات جديدة ولديها مستشعرات ورادارات مراقبة طويلة المدى ويمكنها حمل مجموعة واسعة من الحمولات الإضافية مثل: ELINT و COMINT و special والمزيد.



وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الفضاء IAI والمدير العام لمجموعة الطائرات العسكرية ، موشيه ليفي إن الطائرة تعتبر بالفعل واحدة من الطائرات بدون طيار الاستراتيجية والرئيسية في العالم.