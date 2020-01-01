  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"إسرائيل" تكشف عن الطائرة الاستراتيجية بدون طيار.. تعرف عليها

الثلاثاء 04 فبراير 2020 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تكشف عن الطائرة الاستراتيجية بدون طيار.. تعرف عليها


القدس المحتلة / سما /

كشفت شركة إسرائيل لصناعات الفضاء (IAI) عن طائرة استراتيجية تسمى "HERON MK II" وهي مركبة جوية بدون طيار تحلق على ارتفاعات متعددة وذات قدرات فائقة.
 
وذكر موقع iHLS الإسرائيلي أن الطائرة الجديدة نموذج محدث للطائرة HERON UAV، التي يستخدمها سلاح الجو الإسرائيلي وتعمل لدى أكثر من 20 جهة أخرى في جميع أنحاء العالم.
 
وتعد طائرة HERON MK II طائرة إستراتيجية متعددة الاستخدامات قادرة على حمل حمولات متنوعة.
 
وحسب الموقع، تتمتع الطائرات بقدرات فائقة على جمع المعلومات من بعد عشرات الكيلو مترات دون عبور الحدود، بفضل قدرتها على حمل أجهزة استشعار أكبر ومحسنة، إضافة إلى امتلاكها محركاً محسناً وإلكترونيات طيران جديدة.
 
وأوضح أن الطائرة مزودة بمحرك Rotax 915 iS، إذا يمكن أن تحلق على 35 ألف قدم، وبسرعة قصوى تبلغ 140 عقدة ، ويمكن أن تبقى في الهواء لمدة 45 ساعة متتالية.
 
وذكر الموقع أنه بفضل تقنيات التصنيع المحسّنة، فللطائرة هيكل أقوى مما مضى، كما أنه يتيح لها صيانة سريعة وسهلة دون زيادة وزن.
وأشارت إلى أن الطائرة بها تكوينات جديدة ولديها مستشعرات ورادارات مراقبة طويلة المدى ويمكنها حمل مجموعة واسعة من الحمولات الإضافية مثل: ELINT و COMINT و special والمزيد.
 
وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الفضاء IAI والمدير العام لمجموعة الطائرات العسكرية ، موشيه ليفي إن الطائرة تعتبر بالفعل واحدة من الطائرات بدون طيار الاستراتيجية والرئيسية في العالم.


الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس ينوي مغادرة الضفة الغربية في جولة طويلة نسبياً...

الشرطة تكشف تفاصيل مثيرة حول اختفاء الطفل محمود البيطار.. ما علاقة والده؟

متسائلاً عن الرد الفلسطيني على صفقة ترامب.. الأغا: ماذا فعلتم لقطاع غزة؟

أمير سعودي يشن هجوماً لاذعاً على "إسرائيل": فلسطين قضيتنا وانتم دولة احتلال

إسرائيل تحبط تهريب مئات المصابيح التكتيكية إلى قطاع غزة (صور)

صحيفة: قطر وضعت اللمسات الأخيرة لـ "صفقة ترامب" وتوارت عن المشهد

الحكومة تقرر منع دخول الخضار والفواكه ومنتجات اخرى من "اسرائيل"

الأخبار الرئيسية

74968

الجيش الإسرائيلي يبحث عن حلول متطورة لمواجهة تهديدات حماس

مصادر امريكية تكشف : نتنياهو طالب إدارة ترامب بنقل المثلث للدولة الفلسطينية

22021

سُمح بالنشر: سلاح البحرية الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب أسلحة لحماس في غزة

لا حاجة لعملية عسكرية.. الاحتلال : حماس تضغط بالقذائف لتنفيذ التسوية قبل انتخابات الكنيست

الأحمد: وفد فصائل منظمة التحرير يرجئ موعد زيارته لغزة وحماس تستهجن