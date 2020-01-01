مصرع 13 طفلا دهسا بالأقدام في مدرسة كينية

وكالات / سما /

لقي 13 طفلا حتفهم في حادث تدافع، وأصيب أكثر من 40 آخرين، الاثنين، لأسباب غير معروفة، في مدرسة ابتدائية فى كاكاميغا غربي كينيا، وفق ما ذكرت الشرطة المحلية.

وقال ديفيد كابينا، قائد شرطة المدينة من موقع المأساة للصحافة: "لقد فقدنا 13 طفلا في هذا التدافع وآخرون في المستشفى بسبب الإصابات".

وتابع: "فتحنا تحقيقا لتحديد ما حدث بالضبط". وقع الحادث حوالي الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي ( 02:00ً ت غ) عندما غادر طلاب مدرسة كاكاميغا الابتدائية المدرسة. ثم حدثت حالة من الذعر لأسباب غير معروفة حاليا.

من جهته، كتب الصليب الأحمر الكيني على تويتر: "تدافع قاتل في مدرسة كاكاميغا الابتدائية"، موضحا أنه ساعد في نقل التلاميذ.

وعلق رايلا أودينغا، رئيس الوزراء السابق على المأساة. وكتب على تويتر يقول: "تعازي الحارة للأهالي الذين فقدوا أحبائهم في المأساة المؤسفة الحزينة في مدرسة كاكاميغا الابتدائية".

وأضاف: "أتمنى الشفاء السريع للأطفال المصابين، وأصلي لكي يمنح القدير القوة للعائلات المتضررة".