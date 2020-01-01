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ثعبان أسود يفسد يوما دراسيا بإحدى مدارس السعودية

الثلاثاء 04 فبراير 2020 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثعبان أسود يفسد يوما دراسيا بإحدى مدارس السعودية


وكالات / سما /

ذكرت وسائل إعلام سعودية، أن "ثعبانا أسود" تسبب في تعليق الدراسة أمس في إحدى مدارس البنات الابتدائية في محافظة أضم.

وأفادت صحيفة "سبق" الإلكترونية، بأن هذا الإجراء اتخذ بعد العثور على "الثعبان الأسود" داخل أحد فصول المدرسة صباح أمس الاثنين، وذلك أثناء وصول المعلمات والطالبات إلى هذه المؤسسة التعليمية.

وذكرت الصحيفة أن إجراء اتخذ بمنع دخول الطالبات إلى المدرسة، مشيرة كذلك إلى أن إحدى المسؤولات بالمدرسة، أبلغت الدفاع المدني بالمنطقة بالواقعة، وبدوره قضى على الثعبان وسلم المدرسة للقائمين عليها.

#ثعبان #السعودية #مدرسة

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