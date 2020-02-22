شاهد.. الأغرب في العالم.. القطة الغجرية تمتلك 22 إصبعا في قدميها!

وكالات / سما /

أثارت قطة تمتلك 22 إصبعًا في مخلبيها الدهشة حول العالم، فقد ولدت القطة التي أطلق عليها "الغجرية" بحالة خلقية وراثية نادرة جعلت عدد أصابعها تتخطى الرقم الطبيعي لعدد أصابع القطط 18.

تمتلك القطة 3 أصابع إضافية في كل مخلب، مما هو مجموعه 22 إصبعًا بدلا من 18 المعتادة، ويسمى مرض القطة polydactyl، وهي حالة خلقية موروثة لا تسبب أي مشاكل ولكنها تتسبب في زيادة ثلاثة أصابع إضافية على كل مخلب.

وصلت القطة البالغة من العمر 6 سنوات إلى مركز تبني حماية القطط في نيوبري بعدما فشل مالكها في رعايتها، وقد حققت نجاحًا كبيرًا في الملجأ وتحب قضاء أيامها في لعب كرات التنس.

تقول جيني ووريور مساعدة رعاية Cat في مركز Newbury للتبني في Cats Protection: "إن القطة الغجرية هي قطة جميلة تجعل أصابع قدميها الإضافية دائمًا نقطة نقاش، ولكن قبل كل شيء لديها شخصية رائعة، والكثير من المودة تشاركها وتحبها الاهتمام إرجاع. كنا نحب أن نسمع من أي شخص يرغب في منح هذه الفتاة الرائعة منزلًا محبًا.