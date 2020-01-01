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آل باتشينو يتعرض لحادث مؤسف

الثلاثاء 04 فبراير 2020 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
آل باتشينو يتعرض لحادث مؤسف


وكالات / سما /

تعرض الممثل الأمريكي، آل باتشينو، لحادث مؤسف على السجادة الحمراء، خلال حضوره حفل الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون.

وتعثر "باتشنيو" (79 عاما) أثناء صعوده الدرج، قبل بدء الحفل، الذي أقيم في قاعة ألبرت هول في العاصمة البريطانية لندن.

ولكن سارع القائمون على الحفل بمساعدة بطل أفلام "الأب الروحي" الشهير، على النهوض، والوقوف على قدميه، وسط قلق من صديقته، ميتال دوهان، التي كانت حاضرة الحفل برفقته.

ولم يفز آل باتشينو في حفل "بافتا"، بجائزة أفضل ممثل مساعد، عن دوره في فيلم "الأيرلندي" (The Irishman)، من بطولة مارتن سكورسيزي.

وينافس باتشينو على جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن فيلم "الأيرلندي"، والذي يشارك في بطولته، روبرت دي نيرو وجو بيشي، الذين سبق لهم جميعا الفوز بجوائز أوسكار.

وتدور أحداث الفيلم، الذي أنتجته شبكة "نتفليكس" الأمريكية، حول صعود عصابات الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة خلال الفترة التالية للحرب العالمية الثانية، وهي الحكاية التي تمتد لعدة أجيال وتتعرض لإحدى أكثر الجرائم غموضا في التاريخ الأمريكي المعاصر.

#آل باتشينو #السجادة الحمراء

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