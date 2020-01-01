نقابات العمال تنظم وقفة احتجاجية رفضا لصفقة القرن

غزة / سما /

نظم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد العام رفضاً لصفقة القرن صفقة العار بمشاركة واسعة من النقابات العمالية والمئات من العمال .

ودعا رئيس الاتحاد العام سامي العمصي الكل الفلسطيني إلى ضرورة عقد لقاء وطني شامل لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام ردا على هذا الصفقة المشؤومة، كما ودعا الاتحادات والنقابات العمالية والدولية للوقوف مع شعبنا ومساندة القضية الفلسطينية بإعلان رفضهم الواضح لهذه الصفقة.

ووجه رسالته الي المطبعين مع الاحتلال من العرب وغيرهم إن أرض فلسطين هي أرض اسلامية عربية من بحرها الي نهرها، وهي أمانةٌ في أعناق المسلمين والعرب جميعاً وعاصمتها القدس الشريف لن نفرط بذرة تراب منها، كما وجه رسالته الي أمريكا والكيان لن تمر صفقة العار ولو على ارواحنا سنقاومها ما بقي فينا عرق ينبض سنقاومها بكل ما نملك ولن تمر هذه الصفقة صفقة العار.

ودعا المؤسسات الدولية والحقوقية وأحرار العالم للعمل الجاد على فضح الممارسات الصهيونية القمعية - بحق أبناء شعبنا - في كافة المحافل الدولية، كما ودعا جامعة الدوال العربية لوقفة صادقة وحازمة ضد صفقة القرن وليس كمثل الوقفات الباهتة التي لم تقدم شيئا لشعبنا فالقضية الفلسطينية تمر بأخطر مراحلها.

وثمن الهبة الجماهيرية من الشعوب العربية والاسلامية وكافة أحرار العالم الرافضين لهذه الصفقة وما ينتج عنها من تصفية للقضية الفلسطينية ونتوجه بالتحية للشعوب التي خرجت منددة بصفقة العار وتحية لكل احرار العالم الذين خرجوا مناصرين للشعب الفلسطيني وقضيتهم .

وتحدث نزار عياش رئيس نقابة الصيادين عن معاناة الصيادين ودعا الشعوب العربية والسلامية للوقوف مع الشعب الفلسطيني ورفض صفقة القرن.