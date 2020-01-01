وقفة دعم ومساندة للأسرى في طوباس

طوباس / سما /

شارك مواطنون في مدينة طوباس، اليوم الثلاثاء، بينهم نساء وطلبة مدارس وأسرى محررون، في وقفة داعمة ومساندة للأسرى في سجون الاحتلال .

وجاءت الوقفة بدعوة من نادي الأسير في طوباس، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وفصائل العمل الوطني في المحافظة، دعما للأسرى في سجون الاحتلال.

ورفع المشاركون خلال الفعالية، أعلام دولة فلسطين، ولافتات تحمل عبارات مساندة للأسرى.

وقال محافظ طوباس يونس العاصي، إنه من الضروري الوقوف مع الأسرى، مذكراً بالتضحيات التي بذلوها في سبيل الوطن، والقضية الفلسطينية التي تسعى أميركا لتصفيتها بمخططاتها، مشيرا إلى أن صفقة القرن لن تنجح في إزاحة الشعب عن أرضه.

من جهته، ذكّر أمين سر إقليم حركة فتح في طوباس محمود صوافطة، بالانتهاكات اليومية التي يمارسها الاحتلال ضد الأسرى، مشيراً إلى أن إسرائيل تضرب بهذه الجرائم الاتفاقيات الدولية عرض الحائط.

وأضاف: "أن من يقف مع الأسرى يقف مع القدس، ومع الأغوار التي تنوي إسرائيل فرض السيادة عليها".