خالد: لقاء البرهان مع نتنياهو إساءة لا حدود لها لتاريخ الشعب السوداني

رام الله / سما /

دان تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لقاء عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في اوغندا.

وأكد ان اللقاء يشكل طعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني وإساءة لا حدود لها لتاريخ الشعب السوداني الشقيق وتنكرا لدماء شهدائه الذين ضحوا بأرواحهم فداء لفلسطين وعبروا عن عمق التزامهم بقضايا امتهم وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني ونضاله الوطني العادل ضد الاحتلال الاسرائيلي الذي يحتل أرضه ويدنس جنوده ومستوطنيه مقدسات العرب والمسلمين في مدينة القدس.

ودعا قوى الحرية والتغيير السودانية الى مساءلة وحاسبة البرهان على هذا السلوك المشين والرخيص ، والذي جاء مباشرة بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب مؤخرا، والذي أكد على دعم موقف الاجماع الوطني الفلسطيني في مواجهة ما يسمى صفقة القرن الصهيو - اميركية .

وعبر خالد عن سخط جميع ابناء الشعب الفلسطيني وفصائله وأحزابه وقواه السياسية والمجتمعية على دور السمسرة الرخيص، الذي تقوم به بعض الشخصيات في بعض الدول العربية وخاصة الخليجية لضرب التضامن العربي وسعيهم لتطبيع العلاقات بين السودان وغيره من الأقطار العربية وبين الاحتلال وذكرهم بالتاريخ المجيد لقادتها الاوائل المؤسسين وفي مقدمتهم الشيخ زايد آل نهيان حكيم العرب وعنوان عروبتهم ومواقفهم القومية المشرفة، والذين كانت فلسطين ونضال وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية في مركز اهتمامهم.

ودعا المسؤولين في هذه الدول الى التوقف عن هذا الدور، الذي يقدم خدمات مجانية لعدو الشعب الفلسطيني وعدو شعوب الامة العربية.

ودعا خالد الاحزاب والقوى والهيئات والمؤسسات الوطنية والديمقراطية والقومية والإسلامية والنقابات والاتحادات المهنية ومنظمات المجتمع المدني في جميع الاقطار العربية الى تحمل مسؤولياتها والاضطلاع بدورها الوطني والقومي والإنساني في التصدي ليس فقط للقاءات الرسمية ، التي تدور من وراء ظهر شعوب أمتنا العربية مع الاحتلال، التي تجري لتسويق "جريمة القرن" الاسرائيلية - الاميركية بتنازلات مجانية على حساب المصالح والحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.