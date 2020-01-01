العالول يؤكد استمرار الحراك الشعبي ضد "صفقة القرن"

رام الله / سما /

قال نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" محمود العالول، إن الحراك الشعبي ضد صفقة العار يتواصل في محافظات الوطن، وسيتم عقد سلسلة من الاجتماعات اليوم وغدا، بهدف تأمين استمرار هذه الفعاليات.

وأضاف العالول في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم الثلاثاء، إنه يجري الإعداد لتنظيم فعاليات جماهيرية واسعة في جميع محافظات الوطن رفضا لمخططات تصفية قضيتنا الوطنية.

وشدد على أهمية تبني منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار برفض "صفقة القرن"، وعدم التعاطي معها بأي شكل من الأشكال، وما سبقه على مستوى وزراء خارجية الدول العربية، في العمل على محاصرة مشروع ترمب - نتنياهو، ومن خلال التحركات المقبلة على الصعيدين الإقليمي بحركة عدم الانحياز، وقمة الاتحاد الأفريقي والأممي عبر مجلس الأمن لمحاصرة وعزل السياسة الأميركية.

وأشار الى الحراك والفعاليات الاحتجاجية في العالم العربي والعديد من العواصم الدولية، والتي تشكل دعما معنويا كبيرا لشعبنا، لافتا الى أن العالم لا يقف الى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، لانهم انقلبوا على الشرعية الدولية والقانون الدولي، والعمل متواصل مع الجميع؛ لإفشال المخطط التصفوي لمشروعنا الوطني.