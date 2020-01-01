بارك حياة أبوظبي يقدم حفلًا موسيقيًا استثنائيًا

ابو ظبي/سما/

احتفاءً بالمبادرات الاجتماعية الملهمة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة، يقيم فندق بارك حياة أبوظبي بجزيرة السعديات حفلًا موسيقيًا استثنائيًا بقيادة المايسترو روني روغوف، المخرج الموسيقي والفني لسلسلة حفلات "ذا تشامبر ميوزك"، وذلك في 8 فبراير 2020 الساعة 7:00 م.

وسيقام حفل "ذا تشامبر ميوزك" الموسيقي في قاعة اليازية، وسيتضمن نخبة من ألمع الفنانين الموسيقيين أمثال؛ داريا عظيم، الفائزة في مسابقة الجميرا الدولية داريا عظيم، وعازف التشيلو بينجامين تروتشي، وعازفا البيانو جوردان راشكوف، وفي ختام الأمسية عازفا البيانو ألدو دوتو ومجدالينا وجدزيك، إنها فرصة فريدة للاستماع إلى كل هؤلاء الفنانين الرائعين في الوقت ذاته.