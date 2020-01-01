  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

احتفاءً بالمبادرات الملهمة التي أطلقها محمد بن زايد

بارك حياة أبوظبي يقدم حفلًا موسيقيًا استثنائيًا

الثلاثاء 04 فبراير 2020 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
بارك حياة أبوظبي يقدم حفلًا موسيقيًا استثنائيًا


ابو ظبي/سما/

احتفاءً بالمبادرات الاجتماعية الملهمة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة، يقيم فندق بارك حياة أبوظبي بجزيرة السعديات حفلًا موسيقيًا استثنائيًا بقيادة المايسترو روني روغوف، المخرج الموسيقي والفني لسلسلة حفلات "ذا تشامبر ميوزك"، وذلك في 8 فبراير 2020 الساعة 7:00 م. 

وسيقام حفل "ذا تشامبر ميوزك" الموسيقي في قاعة اليازية، وسيتضمن نخبة من ألمع الفنانين الموسيقيين أمثال؛ داريا عظيم، الفائزة في مسابقة الجميرا الدولية داريا عظيم، وعازف التشيلو بينجامين تروتشي، وعازفا البيانو جوردان راشكوف، وفي ختام الأمسية عازفا البيانو ألدو دوتو ومجدالينا وجدزيك، إنها فرصة فريدة للاستماع إلى كل هؤلاء الفنانين الرائعين في الوقت ذاته. 


الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس ينوي مغادرة الضفة الغربية في جولة طويلة نسبياً...

الشرطة تكشف تفاصيل مثيرة حول اختفاء الطفل محمود البيطار.. ما علاقة والده؟

متسائلاً عن الرد الفلسطيني على صفقة ترامب.. الأغا: ماذا فعلتم لقطاع غزة؟

أمير سعودي يشن هجوماً لاذعاً على "إسرائيل": فلسطين قضيتنا وانتم دولة احتلال

بينت يخطط للقيام بعمل مهم في المستقبل القريب في قطاع غزة

صحيفة: قطر وضعت اللمسات الأخيرة لـ "صفقة ترامب" وتوارت عن المشهد

الحكومة تقرر منع دخول الخضار والفواكه ومنتجات اخرى من "اسرائيل"

الأخبار الرئيسية

مصادر امريكية تكشف : نتنياهو طالب إدارة ترامب بنقل المثلث للدولة الفلسطينية

22021

سُمح بالنشر: سلاح البحرية الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب أسلحة لحماس في غزة

لا حاجة لعملية عسكرية.. الاحتلال : حماس تضغط بالقذائف لتنفيذ التسوية قبل انتخابات الكنيست

l

مجلس الأمن .. كلمة للرئيس عباس في يوم 11 فبراير وترامب يريد جلسة مغلقة

الأحمد: وفد فصائل منظمة التحرير يرجئ موعد زيارته لغزة وحماس تستهجن