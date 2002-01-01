  1. الرئيسية
  2. الصحة

علماء الصين يكشفون مصدر فيروس كورونا الجديد

الثلاثاء 04 فبراير 2020 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
علماء الصين يكشفون مصدر فيروس كورونا الجديد


وكالات / سما /

كشف علماء صينيون عن أن فيروس كورونا الجديد، الذي تفشى في الصين وبعض دول العالم، قد نشأ في الخفافيش.

وقال علماء صينيون إن لديهم مزيدا من الأدلة على أن الفيروس الجديد نشأ على الأرجح في الخفافيش.

ففي بحثين علميين، نشرا في دورية "جورنال نيتشر"، ذكر العلماء أن تسلسل مجموع التركيب الجيني المأخوذ من عدة مرضى في ووهان يبين أن فيروس كورونا الجديد يرتبط ارتباطا وثيقا بالفيروسات المسببة لمرض الالتهاب الرئوي الحاد، المعروف باسم "سارس".

وفي واحدة من الدراستين، قال الأستاذ في معهد ووهان لعلم الفيروسات، شي تشن لي وزملاؤه، إن تسلسل مجموع التركيب الجيني المأخوذ من 7 مرضى يتطابق بنسبة 96 في المئة مع فيروس كورونا لدى الخفافيش، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

ويعتقد أن "السارس" نشأ أيضا في الخفافيش، على الرغم من أنه انتقل إلى قطط الزباد قبل أن يصيب الناس في التفشي العالمي للمرض الذي حدث عامي 2002 و2003.

#الصين #فيروس كورونا #علماء

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس ينوي مغادرة الضفة الغربية في جولة طويلة نسبياً...

الشرطة تكشف تفاصيل مثيرة حول اختفاء الطفل محمود البيطار.. ما علاقة والده؟

متسائلاً عن الرد الفلسطيني على صفقة ترامب.. الأغا: ماذا فعلتم لقطاع غزة؟

أمير سعودي يشن هجوماً لاذعاً على "إسرائيل": فلسطين قضيتنا وانتم دولة احتلال

بينت يخطط للقيام بعمل مهم في المستقبل القريب في قطاع غزة

صحيفة: قطر وضعت اللمسات الأخيرة لـ "صفقة ترامب" وتوارت عن المشهد

الحكومة تقرر منع دخول الخضار والفواكه ومنتجات اخرى من "اسرائيل"

الأخبار الرئيسية

مصادر امريكية تكشف : نتنياهو طالب إدارة ترامب بنقل المثلث للدولة الفلسطينية

22021

سُمح بالنشر: سلاح البحرية الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب أسلحة لحماس في غزة

لا حاجة لعملية عسكرية.. الاحتلال : حماس تضغط بالقذائف لتنفيذ التسوية قبل انتخابات الكنيست

l

مجلس الأمن .. كلمة للرئيس عباس في يوم 11 فبراير وترامب يريد جلسة مغلقة

الأحمد: وفد فصائل منظمة التحرير يرجئ موعد زيارته لغزة وحماس تستهجن