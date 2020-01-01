سامسونج تستعد لإطلاق Galaxy Home Mini في 12 من فبراير

وكالات / سما /

في تسريبات نشرت اليوم على شبكة الإنترنت، أشير إلى أن العملاق الكوري تستعد لإطلاق مكبرات Galaxy Home Mini الصوتية رسمياً في 12 من فبراير.

كانت شركة سامسونج قد كشفت عن Galaxy Home Mini خلال فعاليات CES 2020، حيث أشارت الشركة خلال المؤتمر إلى خططها لإطلاق المكبرات الصوتية الذكية في الربع الأول من 2002.

أعلنت شركة سامسونج في شهر أغسطس من العام الماضي عن الإصدار التجريبي من برمجيات Galaxy Home Mini على صفحة المنتج في كوريا الجنوبية، إلا أن سامسونج لم تقدم تفاصيل جديدة عن المكبرات الصوتية الذكية منذ هذا الإعلان، إلى أن كشف عنه في معرض CES 2020.

ولقد أتاحت سامسونج للمستخدمين في كوريا الجنوبية التسجيل لطلب حجز Galaxy Home Mini، حيث يأتي هذا الإصدار من سامسونج بتصميم لا يدعم مساعد Bixby الرقمي فقط، بل أيضاً يدعم بشكل رئيسي العمل كوحدة hub تدعم التحكم في الأجهزة الذكية عن بعد.

يذكر أن التسريبات التي جاءت في مقال سامسونج حول موعد إطلاق Galaxy Home Mini في 12 من فبراير، كشفت أيضاً عن سعر المكبر الصوتي الذكي الذي ينطلق في السوق الكوري بسعر 99000 وون أو ما يعادل 83 دولار.