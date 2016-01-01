"بلاك بيري" يودع عالم الهواتف الذكية

وكالات / سما /

أعلنت الشركة المسؤولة عن تصنيع وإنتاج هواتف "بلاك بيري" التوقف عن إنتاج الهواتف الذكية، بينما ستستمر في تقديم الدعم والمساعدة للهواتف التي يتم بيعها قبل موعد إيقاف التصنيع.

أعلنت شركة TCL Communication المسؤولة عن إنتاج وتصنيع هواتف "بلاك بيري" عن التوقف عن إنتاج الهواتف الذكية لهذه العلامة التجارية.

ففي بيان نشرته الشركة على "تويتر" أكدت فيه الشركة بأنه بتاريخ 31 أغسطس/ آب من هذا العام، ستتوقف الشركة عن تصنيع هذه الهواتف.

مؤكدة في الوقت ذاته تقديم الدعم والمساعدة لمدة عامين لأصحاب الهواتف التي يتم شرائها قبل هذا التاريخ.

وجاء في التقرير بأن الشركة لم يعد لها الحق في تطوير أو تصنيع أو بيع أية أجهزة جديدة ومحمولة من علامة "بلاك بيري".

في الوقت الذي شكر فيه ممثلوا الشركة والعاملين فيها جميع العملاء ومن وقف إلى جانبهم في تطوير الشركة.

يذكر بأن مبيعات الشركة شهدت هبوطا حادا مع تطور لوحات المفاتيح التي تعمل باللمس.

ومنذ عام 2016، أصبحت علامة "بلاك بيري" مملوكة لشركة TCL Communications التي امتلكت حقوق تصنيع وبيع الأجهزة في الوقت الذي قررت فيه "بلاك بيري" التركيز على قطاع البرمجيات.