تظاهرة في خانيونس رفضًا لتخصيص مستشفى بحي سكني لفحص الإصابة بـ"كورونا"

غزة / سما /

تظاهر العشرات من المواطنين، اليوم الثلاثاء، في بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب غزة، رفضًا لقرار وزارة الصحة بغزة تخصيص المستشفى العسكري الجزائري لفحص أي إصابة بفيروس كورونا.

وتجمع المواطنون أمام المستشفى في البلدة بمشاركة عدد من وجهاء ومخاتير وشخصيات من الفصائل الفلسطينية، لرفض هذه الخطوة.

وطالب المتظاهرون بضرورة وقف هذه الخطوة لما لها من مخاطر قد تؤثر على المواطنين خاصةً وأن المستشفى يقع وسط حي مكتظ بالسكان.

وكانت وزارة الصحة في غزة قررت اتخاذ إجراءات وتدابير لفحص أي إصابة بفيروس كورونا، ومن بين ذلك تحويل المستشفى لمركز حجر صحي للمصابين في حال وقعت إصابات بالقطاع.