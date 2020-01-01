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فيديو.. انتصاران للحوانين وخدمات البريج بالأولى

الثلاثاء 04 فبراير 2020 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. انتصاران للحوانين وخدمات البريج بالأولى


غزة / سما /

تفوق بيت حانون الأهلي على منافسه العطاء (4-1), ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من دوري الدرجة الأولى.

وسجل رباعية "الحوانين" فضل أبو ريالة "هدفين" (50 و63), ويوسف مصلح (89), ومحمد الحداد (94), في حين أحرز هدف العطاء محمد الصليبي (43).

ورفع الفائز رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني, وبقي رصيد الخاسر 6 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

القادسية – خدمات البريج (1-2)

وحقق خدمات البريج فوزا قاتلا على القادسية (2-1).

وأحرز هدفي البريج محمود الحبيبي بالخطأ في مرماه (35), وتامر مكرم (88), بينما دوّن هدف القادسية إبراهيم العرجات (13).

ورفع الفائز رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس, وبقي رصيد الخاسر 24 نقطة في المركز التاسع.

#بيت حانون الأهلي #خدمات البريج #دوري الأولى

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