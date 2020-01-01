انتصارات للبريج وشباب المغازي وغزة الرياضي في دوري السلة

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حقق أندية خدمات البريج وشباب المغازي وغزة الرياضي، انتصارات جديدة في دوري جوال لكرة السلة، على أندية جمعية الشبان المسيحية وخدمات جباليا وخدمات خانيونس على التوالي، في اللقاءات التي جرت على صالتي الراحل خلف العجلة في مخيم البريج، وصالة الشهيد أبو يوسف النجار في مدينة خانيونس.

خدمات البريج 84 _ 61 جمعية الشبان المسيحية

بدأت المباراة بسيطرة متبادلة بين الفريقين لكن سرعان ما فرض خدمات البريج افضليته على مجريات الربع الأول وسط تألق كبير من لاعبه عيد الشاعر تحت السلة بتسجيله 8 نقاط وأحمد وشاح 5 نقاط بينما تألق من جمعية الشبان رمزي سابا مسجلاً 6 نقاط وعمر البوريني 4 نقاط، لينتهي الربع الاول لمصلحة البريج بنتيجة 20_12.

في الربع الثاني واصل البريج افضليته في اللقاء مستغلا تألق لاعبه ثائر عيسى في الرميات الثلاثية مسجلاً ثلاثيتين وابراهيم ابو رحال 6 نقاط بينما سجل للجمعية نشأت العمواسي 4 نقاط وعمر البوريني 4 نقاط وسراج عزام ثلاثية، لينتهي الربع لمصلحة البريج 20_11.

وفي الربع الثالث قدم الفريقان أفضل مستوياتهم الفنية في الضغط والسرعات والتسجيل وتألق من البريج ثائر عيسى مسجلا ثلاثيتين وابراهيم مصلح 5 نقاط وعيد الشاعر 6 نقاط بينما تألق من الجمعية رمزي سابا بتسجيله 12 نقطة لينتهي الربع لمصلحة البريج بنتيجة 26/18.

وفي الربع الرابع استغل لاعبي الجمعية هبوط مستوى لاعبي البريج والاطمئنان على النتيجة، وواصل رمزي سابا تألقه اللافت وسجل 7 نقاط ونشات العمواسي 5 نقاط، بينما سجل للبريج المتألق عيد الشاعر 7 نقاط وابراهيم ابو رحال 6 نقاط، لينتهي الربع لصالح الجمعية بنتيجة 20_18 وبنتيجة اجمالية 84/61 لخدمات البريج.

ورفع البريج رصيده للنقطة 12 قي صدارة الترتيب، وبات جمعية الشبان في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

قاد اللقاء تحكيميا: مروان حمد، احمد القاضي، تامر قشطة، مسجل/ محمد الصلاحات، ميقاتي/ غالب الزاملي، ميقاتي "24" ثانية احمد زعرب.

شباب المغازي 90_ 42 خدمات جباليا

وتفوق شباب المغازي بنتيجة كبيرة على خدمات جباليا (42/90)، في اللقاء الذي جرى على صالة الراحل خلف العجلة في مخيم البريج.

وسيطر شباب المغازي على نتائج كافة أرباع المباراة، والتي جاءت على النحو التالي:

الربع الأول 9/28.

الربع الثاني 9/20.

الربع الثالث 13/20.

الربع الرابع 11/22.

ورفع شباب المغازي رصيده للنقطة 9 في المركز الخامس، فيما بقي خدمات جباليا في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

قاد اللقاء تحكيميا: دولي سائد حميد، نضال قفة، مؤمن الجربة، مسجل سامي البحيصي، ميقاتي عاطف المسلمي، ميقاتي "24" ثانية أحمد شحادة.

غزة الرياضي 71_ 64 خدمات خانيونس

ونجح غزة الرياضي بالفوز على خدمات خانيونس بنتيجة (64/71)، في اللقاء الذي جرى على صالة الراحل خلف العجلة، في مخيم البريج.

وتقاسم الفريقان السيطرة على أرباع اللقاء التي جاءت على النحو التالي.

الربع الأول: 12/22 لصالح غزة الرياضي

الربع الثاني: 15/16 لصال خدمات خانيونس

الربع الثالث: 18/20 لصالح غزة الرياضي

الربع الرابع: 14/18 لصالح خدمات خانيونس

ورفع الرياضي رصيده للنقطة 10 في المركز الثالث، فيما بات خدمات خانيونس في المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

قاد اللقاء تحكيميا: دولي حسين حمدان، مؤمن الجربة، موسى غنام، مسجل سامي البحيصي، ميقاتي محمد الكرنز، ميقاتي "24" ثانية دولي باسل كرون.