  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الديمقراطية: لقاء البرهان مع نتنياهو طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني

الثلاثاء 04 فبراير 2020 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اللقاء الذي عقده رئيس مجلس السيادة في السودان الشقيق عبد الفتاح البرهان مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورأت فيه طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، وقالت انه في الوقت الذي بات مطلوباً مواصلة العمل على نزع الشرعية عن الاحتلال، وعزل دولة اسرائيل، يأتي اللقاء ليقدم هدية مجانية لرئيس حكومة الاحتلال، ومكافأة له على سياساته العدوانية والدموية ضد ابناء شعبنا في المناطق المحتلة، وتوغله في تهويد مدينة القدس وطمس معالمها الوطنية وتهجير سكانها.

ودعت الجبهة الاحزاب والقوى السياسية والفعاليات المجتمعية في السودان، إلى إدانة هذا السلوك، والتبرؤ منه، والطلب إلى حكومة السودان إعلان موقف واضح وصريح، يتطابق وحقيقة مشاعر الشعب السوداني الشقيق، ووقوفه الثابت والدائم إلى جانب شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية، ورفض كل أشكال التطبيع والعلاقات مع دولة الاحتلال إلى أن يحمل هذا الاحتلال عصاه ويرجل عن كل شبر من أرضنا الفلسطينية المحتلة في الحرب العدوانية في الخامس من حزيران (يونيو)67.

#الجبهة الديمقراطية #نتنياهو #عبد الفتاح البرهان

الأكثر قراءة اليوم

المالية برام الله تكشف موعد صرف رواتب الموظفين

الرئيس عباس ينوي مغادرة الضفة الغربية في جولة طويلة نسبياً...

مصادر عبرية : حماس تخسر منشآت استراتيجية والجهاد ترفع مستوى التأهب

الشرطة تكشف تفاصيل مثيرة حول اختفاء الطفل محمود البيطار.. ما علاقة والده؟

أمير سعودي يشن هجوماً لاذعاً على "إسرائيل": فلسطين قضيتنا وانتم دولة احتلال

بينت يخطط للقيام بعمل مهم في المستقبل القريب في قطاع غزة

صحيفة: قطر وضعت اللمسات الأخيرة لـ "صفقة ترامب" وتوارت عن المشهد

الأخبار الرئيسية

22021

سُمح بالنشر: سلاح البحرية الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب أسلحة لحماس في غزة

لا حاجة لعملية عسكرية.. الاحتلال : حماس تضغط بالقذائف لتنفيذ التسوية قبل انتخابات الكنيست

l

مجلس الأمن .. كلمة للرئيس عباس في يوم 11 فبراير وترامب يريد جلسة مغلقة

الأحمد: وفد فصائل منظمة التحرير يرجئ موعد زيارته لغزة وحماس تستهجن

الاغا

متسائلاً عن الرد الفلسطيني على صفقة ترامب.. زكريا الأغا: ماذا فعلتم لقطاع غزة؟