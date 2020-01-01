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بعد "الحفل الصاخب".. نيمار يبتعد عن سان جرمان

الثلاثاء 04 فبراير 2020 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد "الحفل الصاخب".. نيمار يبتعد عن سان جرمان


وكالات / سما /

في فصل جديد من مسلسل "تمرد" البرازيلي نيمار في باريس سان جرمان، قرر النجم البرازيلي التغيب عن مباراة فريقه بالدوري، بعد يومين من حفل عيد ميلاده "الصاخب".

وسيغيب نيمار عن مباراة فريقه باريس سان جرمان، أمام نانت، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، الثلاثاء، بعد 48 ساعة من حفل عيد ميلاده "الصاخب"، الذي أقامه بناد ليلي في باريس.

وأبدى مدرب بطل فرنسا، الألماني توماس توخيل، استياءه من الحفل الكبير، الذي جاء قبل أيام من مواجهة نانت بالدوري.

وقال توخيل: "هذه ليست الطريقة الأمثل للاستعداد للمباراة، لكنها ليست أسوأ شيء في العالم".

 وأضاف: "هذه الحفلة صعبت علي مهمة حماية اللاعبين. لقد أعطت للناس فرصة للهجوم علينا. علينا التأقلم مع الموضوع. لكنني لن أجلس اللاعبين الذين حضروا الحفل على دكة البدلاء".

وسيغيب نيمار عن المباراة بسبب "إصابة بالضلع"، وهو السبب الرسمي للغياب، مع تزايد الشكوك بشأن أن تكون الحفلة الصاخبة هي سبب عدم خضوعه للاستعداد للمباراة، وبذلك الغياب عن المشاركة في اللقاء.

وحضر عدد من نجوم كرة القدم حفل عيد ميلاد نيمار، الأحد، في ناد ليلي قرب برج إيفل، وأبرزهم الأوروغواياني إيدنسون كافاني، والإيطالي ماركو فيراتي، والهولندي ميمفس ديباي.

وسبق أن أثار نيمار الجدل بسبب حفلاته الصاخبة، خلال فترة لعبه مع باريس سان جرمان، وأبرزها حفلة عيد ميلاد شقيقته، التي صادفت إصابته قبل مواجهة الفريق المهمة بدوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، أمام مانشستر يونايتد.

#نيمار دا سيلفا #باريس سان جرمان

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