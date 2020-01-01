مهاجم أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا مهدد بالغياب ضد ليفربول

وكالات / سما /

أصبح مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني ألفارو موراتا مهدداً بالغياب عن مباراة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد ليفربول بسبب إصابة تعرض لها في الساق اليمنى.

وكان موراتا قد خضع للعديد من الفحوص اليوم الاثنين ، بعد يومين من إصابته في الشوط الثاني من المباراة التي خسرها فريقه ضد ريال مدريد بهدف نظيف في بطولة الدوري الاسباني.

ولم يوضح بيان أتلتيكو مدريد الرسمي المدة التي من المتوقع أن يغيبها عن الملاعب ، وذلك قبل المباراة ضد ليفربول في 18 فبراير في منافسات الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقالت شبكة “فوكس سبورت” الدولية أن موراتا مهدد بالغياب عن فريق الروخيبلانكوس خلال هذه الفترة ، والتي ستعني غياب أبرز المهاجمين عن المباراة المصيرية ضد ليفربول الإنجليزي.

وأشارت هذه المصادر أن المدرب دييجو سيميوني لن يستطيع الاعتماد على المهاجمين دييجو كوستا وجواو فيليكس بسبب الإصابات ، وبالتالي سيلجأ إلى خطة دفاعية محكمة والانطلاق في مرتدات.