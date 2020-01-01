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فينيسيوس جونيور استعاد مكانته في ريال مدريد

الثلاثاء 04 فبراير 2020 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فينيسيوس جونيور استعاد مكانته في ريال مدريد


وكالات / سما /

عاد  فينيسيوس جونيور النجم البرازيلي الشاب لتقديم أداء مُقنع رفقة ريال مدريد وذلك في لقاء الديربي ضد أتلتيكو مدريد، والذي فاز به المرينجي به بهدف نظيف بقدم كريم بنزيما.

وصنع فينيسيوس جبهة يسرى هجومية قوية رفقة الظهير الفرنسي ميندي، وكان قد ساهم في هدف الانتصار بإرسال الكرة لميندي في المكان المناسب قبل أن يرسلها ميندي لمواطنه بنزيما الذي أسكنها شباك الحارس يان أوبلاك.

وهذه المرة الأولى بعد بضعة أشهر من بداية الموسم التي ينجح فيها نجم فلامينجو السابق في العودة بقوة لتقديم أداء يحظى بتقدير المدرب زين الدين زيدان.

وأكدت صحيفة الماركا بأن أمور اللاعب صاحب الـ19 عاماً كانت سيئة للغاية حيث أصبح لاعباً مهمشاً بعد وصول البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي في الصيف، ثم ظهور مواطنه رودريجو بشكلٍ مفاجىء وأفضل منه بكثير.

لكن جونيور استفاد من غياب رودريجو وسجل هدفاً ضد ريال سرقسطة في مباراة كأس الملك ثم حصل على مزيد من الإشادة للأداء الفني الذي أظهره ضد الروخي بلانكوس يوم السبت الماضي.

#فينيسيوس جونيور #ريال مدريد

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