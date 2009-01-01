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جوارديولا يملك سجلاً مميزاً ضد ريال مدريد

الثلاثاء 04 فبراير 2020 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا يملك سجلاً مميزاً ضد ريال مدريد


وكالات / سما /

أصبح الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز في حكم المستحيل بالنسبة للمدرب الإسباني بيب جوارديولا بعد اتساع الفارق بين فريقه مانشستر سيتي والمتصدر ليفربول إلى 22 نقطة.

لكن لا يزال هناك هدف مهم يستهدف المدرب الكاتالوني تحقيقه وهو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وهي البطولة التي لم يفز بها أبداً منذ مغادرته لبرشلونة.

وسيكون على فريق بيب جوارديولا أن يصطدم بمواجهة صعبة للغاية ضد ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو في وقتٍ لاحق من هذا الشهر.

وأعادت صحيفة ماركا التذكير بأن جوارديولا كان لديه دائماً سجل جيد في رحلاته إلى ملعب السنتياجو برنابيو حيث واجه ريال مدريد عليه في 7 زيارات مع البارسا ولم يخسر أبداً.

حيث قاد جوارديولا فريقه للفوز على الريال في العاصمة المدريدية في 5 مرات وتعادل مرتين، وتضمن ذلك انتصاره الكبير بستة أهداف لهدفين في مايو 2009.

ومنذ أن غادر بيب عالم الليجا الإسبانية زار البرنابيو مرة واحدة وذلك كمدرب لبايرن ميونيخ وخسر بهدف للا شىء في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال عام 2014، وهي الخسارة الوحيدة له في البرنابيو قبل أن يخسر 4-0 في مباراة الإياب.

#جوارديولا #ريال مدريد #دوري أبطال أوروبا

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