الكشف عن حقيقة اتفاق برشلونة مع ويليان

وكالات / سما /

لا يُمكن أن تمر فترة انتقالاتٍ شتوية كانت أم صيفية، دون أن يرتبط اسم ويليان بورخيس دا سيلفا نجم تشيلسي، بالانتقال إلى برشلونة، فقبل أيامٍ فقط، أشارت تقارير صحفية إلى أن البارسا أرسل عرضه للبلوز للحصول على خدمات الجناح البرازيلي.

كما أوضحت تقارير صحفية أخرى، أن برشلونة توصل لاتفاقٍ مع ويليان، كي ينتقل إلى “كامب نو” في الصيف المقبل بمجرد انتهاء عقده رفقة تشيلسي، حيث يبحث راقص السامبا عن تحدٍ جديد خارج “ستامفورد بريدج”.

وبحسب شبكة (ESPN) العالمية، فإن برشلونة لم يتوصل لأي اتفاق مع ويليان بورخيس دا سيلفا، لأن أولوية النجم البرازيلي تتمثل في تجديد عقده مع النادي اللندني، خاصةً وأن عائلته مستقرة وسعيدة في إنجلترا خلال الفترة الراهنة.

وأوضحت الشبكة المذكورة: “تشيلسي عرض على ويليان تجديد عقده لموسمين، لكن النجم البرازيلي يُصر على تمديد الارتباط بينه وبين النادي اللندني لـ3 مواسم، حيث يعتقد اللاعب بأنَّ لياقته البدنية ستسمح له بأنْ يُقدم مستوياتٍ عالية لعدة سنوات أخرى”.

وانضم ويليان إلى تشيلسي عام 2013، وقد نجح في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس رابطة الأندية، والدوري الأوروبي خلال الفترة التي أمضاها في ستامفورد بريدج.

يُذكر أن إعجاب برشلونة بقدرات ويليان والرغبة في الحصول على خدماته ليس بالأمر الجديد، بل سبق وأن حاولت إدارة البلاوجرانا ضم جناح تشيلسي أكثر من مرة كان آخرها في يناير 2019.