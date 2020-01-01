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سُمح بالنشر: سلاح البحرية الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب أسلحة لحماس في غزة

الثلاثاء 04 فبراير 2020 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سُمح بالنشر: سلاح البحرية الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب أسلحة لحماس في غزة


القدس المحتلة / سما /

عم موقع "والا" العبري، صباح اليوم الثلاثاء، أن سلاح البحرية الإسرائيلي، أحبط مؤخرا، محاولة تهريب أسلحة لحركة حماس، بواسطة سفينة صيد، عبر البحر.

وذكر الموقع العبري، أن الجيش سمح اليوم بنشر تفاصيل الحادثة، التي وقعت قبل 3 شهور، حيث سيطرت قوات سلاح البحرية على سفينة أسلحة في طريقها لغزة.

وقال الموقع العبري، إن قوات سلاح البحرية، اعتقلت شابين فلسطينيين على متن السفينة، وقامت بمصادرة السفينة المحملة بالأسلحة، على حد زعم الموقع.

وأضاف الموقع، أن قوات سلاح البحرية، عثرت على أسلحة على متن السفينة، زاعمة أنهم كانت في طريقها الى قوات الكومندوز البحري التابعة لحركة حماس.

وأشار الموقع العبري، الى أن احباط محالة التهريب هذه، سيسهم في منع قوات الكومندوز البحرية التابعة لحماس من التسلح وزيادة قوتها، وسيؤدي للمساس بقدراتها العسكرية.

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