نقابة المحامين تطلق برنامج لإعداد (80) محامي كمدرب قانوني ضمن المنحة الأوروبية

رام الله / سما /

أطلقت نقابة المحامين الفلسطينيين برنامج تدريب واعداد المدربين للمحامين ضمن المنحة الأوروبية وذلك في إطار توجه نقابة المحامين الفلسطينيين لتأسيس معهد تدريب المحامين.



وتمت مراسم افتتاح برنامج التدريب بحضور عطوفة نائب نقيب المحامين الأستاذ عبد العزيز الغلاييني والأستاذة رنا الحداد عضو مجلس النقابة رئيس لجنة التدريب والأستاذ شعبان الجرجير عضو مجلس النقابة رئيس لجنة الحقوق والحريات العامة والدكتور ياسر الشيخ منسق المنحة الأوروبية بغزة وطاقم فريق عمل المنحة الاوربية بمركز غزة.



وفي الكلمة الافتتاحية قال عطوفة نائب نقيب المحامين إن مجلس نقابة المحامين لديه توجه ورؤية منذ فترة للعمل على تأسيس معهد التدريب القانوني للمحامين بفلسطين على مستوى المركزين في القدس وغزة مؤكدا أن مجلس نقابة المحامين يطلع بصورة مستمرة على تجربة العديد من دول الجوار ونقابات المحامين العربية والدولية للاستفادة منها والبناء عليها لإطلاق هذا المعهد للعمل الذي من أهدافه تطوير مهنة المحاماة ورفع كفاءة المحامين الذي سينعكس بشكل إيجابي على قطاع العدالة بفلسطين.



وأضاف نائب نقيب المحامين على أهمية المنحة الأوروبية التي بدأ تنفيذها منذ 5 أشهر وتستمر لمدة عامين والتي تركز على تطوير نظام التدريب بالنقابة إضافة الى تطوير الأنظمة المالية والإدارية وإدارة نظم المعلومات وتطوير مكتبة النقابة وانشاء وتجهيز 5 قاعات تدريب بكافة المستلزمات والمعدات والأدوات المعينة للتدريب.

وقدم الغلاييني الشكر للاتحاد الأوروبي لتقديمه هذه المنحة المهمة للنقابة إضافة الى شكره لطاقم وفريق المنحة الاوربية بمركز غزه.



بدوره أكد منسق المنحة الاوربية بمركز غزة الدكتور ياسر الشيخ على اهميه تنفيذ هذه المنحة لنقابة المحامين والتي تعتبر واحدة من اهم اركان العدالة بفلسطين، وأضاف ايضاً ان الهدف العام لهذه المنحة بأنشطتها المتعددة هو تهيئة البيئة الداخلية والمؤسساتية وبناء الكوادر والكفاءات لتكون رافعة أساسية في انشاء معهد التدريب القانوني.