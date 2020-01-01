اعتقال 10 مواطنين بالضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، 10 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وليد الدخيل من نابلس.

كما اعتقلت المواطنين، ابراهيم مصباح سليمان ومحمد محمود عثمان سليمان من بيت عور التحتا قضاء رام الله.

ومن أريحا، اقتحم جنود الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب غرب المدينة واعتقلوا عماد حسن أبو حماد.

واعتقل جيش الاحتلال 5 مواطنين من الخليل، وهم: الشاب مهند عبد الله خليل غطاشة (23 عاما)، ومحمد سلامة عبد المحسن أبو راس (42 عاما)، ومحمد عبد الرحمن طه عمرو، وأحمد جمال المسالمة ومحمد عماد عبد السلام جرادات.

وجرى اعتقال المواطن آدم عماد فرارجه (19 عاما) من مخيم الدهيشة ببيت لحم.