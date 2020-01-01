  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اعتقال 10 مواطنين بالضفة

الثلاثاء 04 فبراير 2020 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال 10 مواطنين بالضفة


رام الله / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، 10 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وليد الدخيل من نابلس.

كما اعتقلت المواطنين، ابراهيم مصباح سليمان ومحمد محمود عثمان سليمان من بيت عور التحتا قضاء رام الله.

ومن أريحا، اقتحم جنود الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب غرب المدينة واعتقلوا عماد حسن أبو حماد.

واعتقل جيش الاحتلال 5 مواطنين من الخليل، وهم: الشاب مهند عبد الله خليل غطاشة (23 عاما)، ومحمد سلامة عبد المحسن أبو راس (42 عاما)، ومحمد عبد الرحمن طه عمرو، وأحمد جمال المسالمة ومحمد عماد عبد السلام جرادات.

وجرى اعتقال المواطن آدم عماد فرارجه (19 عاما) من مخيم الدهيشة ببيت لحم.


الأكثر قراءة اليوم

جريمة بشعة.. اتهام شاب من قطاع غزة بقتل الفتى عادل خطيب من شفاعمرو

الرئيس عباس ينوي مغادرة الضفة الغربية في جولة طويلة نسبياً...

المالية برام الله تكشف موعد صرف رواتب الموظفين

مصادر عبرية : حماس تخسر منشآت استراتيجية والجهاد ترفع مستوى التأهب

الشرطة تكشف تفاصيل مثيرة حول اختفاء الطفل محمود البيطار.. ما علاقة والده؟

أمير سعودي يشن هجوماً لاذعاً على "إسرائيل": فلسطين قضيتنا وانتم دولة احتلال

بينت يخطط للقيام بعمل مهم في المستقبل القريب في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

المؤسسة الأمنية الإسرائيلية: حماس تضغط بالقذائف لتنفيذ التسوية قبل انتخابات الكنيست

l

مجلس الأمن .. كلمة للرئيس عباس في يوم 11 فبراير وترامب يريد جلسة مغلقة

الأحمد: وفد فصائل منظمة التحرير يرجئ موعد زيارته لغزة وحماس تستهجن

الاغا

متسائلاً عن الرد الفلسطيني على صفقة ترامب.. زكريا الأغا: ماذا فعلتم لقطاع غزة؟

3445

ردود فعل فلسطينية على لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني مع نتنياهو