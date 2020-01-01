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الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من الخليل

الثلاثاء 04 فبراير 2020 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية ومحلية : إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مهند عبد الله خليل غطاشة (23 عاما) من مخيم الفوار جنوبا، وكلا من: محمد سلامة عبد المحسن أبو راس (42 عاما)، ومحمد عبد الرحمن طه عمرو، واحمد جمال المسالمة من بلدة دورا جنوب غرب الخليل، ومحمد عماد عبد السلام جرادات من مرتبات الأمن الوطني من بلدة سعير شمال شرق الخليل.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي والجنوبي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

#الاحتلال

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