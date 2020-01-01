انتهاء مرافعات محاكمة "ترامب" والتصويت غدا بإدانته أو تبرئته

وكالات

انتهت في مجلس الشيوخ الأميركي مرافعات الديمقراطيين والجمهوريين في المحاكمة البرلمانية للرئيس دونالد ترامب، ومن المقرر أن يصوّت المجلس غدا الأربعاء على إدانة الرئيس أو تبرئته.

وجرت أمس الاثنين المرافعات الختامية لكل من فريقي الادعاء والدفاع في القضية التي تتضمن اتهام ترامب بإساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، على خلفية اتهامه بحجب مساعدات عسكرية بقيمة أربعمئة مليون دولار عن أوكرانيا، كوسيلة للضغط عليها لتفتح تحقيقا يستهدف تشويه سمعة المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة جو بايدن.

وأدار رئيس المحكمة العليا الأميركية القاضي جون روبرتس الجلسة -التي استمرت نحو أربع ساعات- وأعقبتها جلسة عادية لمجلس الشيوخ أدلى فيها أعضاء المجلس بآرائهم في إدانة ترامب أو تبرئته، ويتطلب عزل الرئيس أغلبية الثلثين (67 عوضا من مجموع مئة عضو بالكونغرس)، وهو ما يبدو شبه مستحيل بالنظر إلى سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ.

وتكرر في الجلسة الختامية للمرافعات مشهد الانقسام نفسه بين الديمقراطيين والجمهوريين، الذي بدأت به المحاكمة في مجلس النواب في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وجرت المرافعات الختامية بعدما رفض مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي طلب الديمقراطيين لاستدعاء شهود وطلب وثائق جديدة، وذلك بالنظر إلى وجود أغلبية جمهورية بالمجلس (53 جمهوريا مقابل 47 ديمقراطيا).

ومن المقرر أن يجري مجلس الشيوخ في التاسعة من مساء غد الأربعاء بتوقيت غرينيتش تصويتا نهائيا على تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس اللتين وجههما مجلس النواب لترامب، قبل أن يحيلهما لمجلس الشيوخ ليكونا أساسا للمحاكمة البرلمانية للرئيس.

وشدد عدد من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ خلال المرافعات الختامية على ما يعتبرونها أسبابا وجيهة تستدعي عزل ترامب، في هذا الإطار تحدث رئيس فريق الادعاء الديمقراطي السيناتور آدم شيف عن أدلة دامغة توجب عزل الرئيس.

في المقابل، شدد أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس على براءته من التهمتين الموجهتين إليه، واعتبر محامي البيت الأبيض أن لائحة الاتهام الصادرة عن مجلس النواب -الذي يسيطر عليه الديمقراطيون- دافعها سياسي، مشددا على أن ترامب لم يرتكب أي خطأ، ودعا للتصويت ضد إدانته.

أما ترامب نفسه فهاجم مجددا خصومه الديمقراطيين، ووصف محاولة عزله بأنها منحازة ومجرد خديعة، واعتبر أن الأداء القوي للاقتصاد الأميركي سيساعده على الفوز بولاية رئاسية ثانية.

وفي تصريحات لقناة فوكس الأميركية، بدا الرئيس الأميركي واثقا من نتيجة التصويت المرتقبة بمجلس الشيوخ، كما قال إنه لم يفكر في التراجع عن إلقاء خطابه السنوي عن حالة الاتحاد المقرر مساء الثلاثاء بتوقيت واشنطن.