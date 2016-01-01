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الحكومة السودانية: لم يتم إخطارنا بشأن لقاء البرهان ونتنياهو

الثلاثاء 04 فبراير 2020 07:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة السودانية: لم يتم إخطارنا بشأن لقاء البرهان ونتنياهو


القدس المحتلة / سما /

علق وزير الثقافة والإعلام السوداني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، على اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، برئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو في أوغندا.
وقال صالح، في تصريحات صحفية، إنه لم يتم التشاور وإخطار مجلس الوزراء بشأن لقاء رئيس المجلس الإنتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في "عنتبي" بأوغندا اليوم، وفقا لموقع "باج نيوز" السوداني.
وأضاف صالح، "تلقينا عبر وسائل الإعلام خبر لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتبي بأوغندا".
وتابع، "لم يتم إخطارنا أو التشاور معنا في مجلس الوزراء بشأن هذا اللقاء، وسننتظر التوضيحات بعد عودة رئيس مجلس السيادة".
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائلي، بنيامين نتنياهو، أعلن أن الأخير التقى، مساء اليوم في أوغندا، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانان جاء فيه: "لقد تم الاتفاق على بدء تعاون من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين"، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية.
وجاء في بيان مكتب نتنياهو، أن "رئيس الوزراء نتنياهو يعتقد أن السودان يسير في اتجاه إيجابي".
ولا يقيم السودان أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، غير أنه في يناير 2016، قال إبراهيم غندور وزير الخارجية السوداني الأسبق (في ظل حكم الرئيس السوداني عمر البشير)، إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل ممكن بشرط رفع الحكومة الأمريكية العقوبات الاقتصادية.


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