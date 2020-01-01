عقب نتائج اليوم.. خدمات رفح يتوج رسمياً بطلاً لدوري الدرجة الممتازة بغزة

غزة / سما /

توج نادي خدمات رفح، مساء اليوم الاثنين، بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم في قطاع غزة رسمياً، وذلك بعدما استفاد من نتيجة التعادل السلبي التي فرضت نفسها على مبارة الهلال واتحاد خانيونس ليحصد خدمات رفح اللقب السادس في تاريخه والثاني على التوالي.

وحسم خدمات رفح لقب الدوري، قبل 4 جولات من نهاية منافسات الدوري الممتاز، بعد احتكام فريقي الهلال الرياضي واتحاد خانيونس للتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب فلسطين، في ختام الجولة الــ18 من دوري الدرجة الممتازة.

وبعد هذا التعادل أصبح الفارق بين خدمات رفح والهلال 13 نقطة مع بقاء أربع جولات من انتهاء الدوري.

ورفع الهلال رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع اتحاد خانيونس رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع.