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ملحم: سيتم توزيع 30 ألف أضحية على الفقراء في قطاع غزة

الإثنين 03 فبراير 2020 07:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم: سيتم توزيع 30 ألف أضحية على الفقراء في قطاع غزة


رام الله / سما /

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إنه وبتوجيه من رئيس الوزراء محمد اشتية وضمن التنسيق المستمر مع البنك الإسلامي للتنمية في جدة بالمملكة العربية السعودية، سيتم توزيع 30 ألف أضحية من لحوم الأضاحي المجمدة على الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وأضاف ملحم في تصريح له، مساء اليوم الإثنين، أن الهلال الأحمر الفلسطيني وبالتعاون مع الهلال الأحمر المصري تمكن أمس الأحد من إدخال الأضاحي إلى القطاع، وسيجري توزيعها على نحو 50 ألف أسرة من الأسر الفقيرة في القطاع.

وأكد أن الحكومة تولي اهتماما مضاعفا لأهلنا في  قطاع غزة، وأعطت الأولوية لهم في الاستفادة من تلك الأضاحي.

#اضاحي #الاسر الفقيرة #قطاع غزة #الحكومة الفلسطينية #ابراهيم ملحم

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