"الاقتصاد" تباشر تنفيذ قرار الحكومة بشأن منع ادخال سلع ومنتجات اسرائيلية للسوق الفلسطيني

رام الله / سما /

قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، إنه تم المباشرة في ابلاغ وكلاء السلع والمنتجات الاسرائيلية التي حظر إدخالها الى السوق الفلسطيني، تنفيذاً لقرار الحكومة القاضي بمنع إدخال السلع والمنتجات الاسرائيلية (الخضار، الفواكهه، المياه المعدنية و الغازية ، العصائر) إلى السوق الفلسطيني رداً على القرار الإسرائيلي بحظر إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الاسرائيلي.

وبيّن العسيلي في تصريح، مساء اليوم الاثنين، أن قرار الحظر يدخل حيز التنفيذ بعد مضي 48 ساعة على قرار الحكومة وبعد ذلك يمنع على الوكلاء إدخال أي صنف من هذه السلع الى السوق الفلسطيني، لافتاً الى أن اجتماعا سيعقد غدا بمقر الوزارة مع وكلاء هذه السلع والجهات المختصة.