  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الاقتصاد" تباشر تنفيذ قرار الحكومة بشأن منع ادخال سلع ومنتجات اسرائيلية للسوق الفلسطيني

الإثنين 03 فبراير 2020 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاقتصاد" تباشر تنفيذ قرار الحكومة بشأن منع ادخال سلع ومنتجات اسرائيلية للسوق الفلسطيني


رام الله / سما /

 قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، إنه تم المباشرة في ابلاغ وكلاء السلع والمنتجات الاسرائيلية التي حظر إدخالها الى السوق الفلسطيني، تنفيذاً لقرار الحكومة القاضي بمنع إدخال السلع والمنتجات الاسرائيلية (الخضار، الفواكهه، المياه المعدنية و الغازية ، العصائر) إلى السوق الفلسطيني رداً على القرار الإسرائيلي  بحظر إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الاسرائيلي.

وبيّن العسيلي في تصريح، مساء اليوم الاثنين، أن قرار الحظر يدخل حيز التنفيذ بعد مضي 48 ساعة على قرار الحكومة وبعد ذلك يمنع على الوكلاء إدخال أي صنف من هذه السلع الى السوق الفلسطيني، لافتاً الى أن اجتماعا سيعقد غدا بمقر الوزارة مع وكلاء هذه السلع والجهات المختصة.

#الاقتصاد #السلع الاسرائيلية #منتجات زراعية #اسرائيل #السوق الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

مصادر عبرية : حماس تخسر منشآت استراتيجية والجهاد ترفع مستوى التأهب

جريمة بشعة.. اتهام شاب من قطاع غزة بقتل الفتى عادل خطيب من شفاعمرو

المالية برام الله تكشف موعد صرف رواتب الموظفين

تحقيق لـ"الجزيرة" يكشف تفاصيل لم تعلن عن اقتحام الحرم (شاهد)

وزير إسرائيلي سابق : أنصح الفلسطينيين بعدم قبول صفقة القرن

حالة الطقس : منخفض جوي نهاية الأسبوع

بينت يخطط للقيام بعمل مهم في المستقبل القريب في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

‏⁧نتنياهو‬⁩ التقى في ⁧‫أوغندا‬⁩ رئيس مجلس السيادة السوداني واتفقا على تطبيع العلاقات

البيطار

الشرطة تكشف تفاصيل مثيرة حول حادثة اختفاء الطفل محمود البيطار.. ما علاقة والده؟

قرارات مجلس الوزراء.. الحكومة تقرر منع دخول الخضار والفواكه ومنتجات اخرى من "اسرائيل"

السعودية

أمير سعودي يشن هجوماً لاذعاً على "إسرائيل": فلسطين قضيتنا وانتم دولة احتلال

الرئيس عباس ينوي مغادرة الضفة الغربية في جولة طويلة نسبياً...