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هنية يهاتف بري.. وهذا ما بحثاه

الإثنين 03 فبراير 2020 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهاتف بري.. وهذا ما بحثاه


غزة / سما /

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، مع رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، اليوم ، مخاطر "صفقة القرن" المشؤومة على القضية الفلسطينية، خلال اتصال هاتفي بين الطرفين.

وأوضحت حماس في بيان لها، أن هنية أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، حيث ثمن هنية خلال الاتصال موقف لبنان الداعم لفلسطين، مشدداً على "أهمية دعم وتعزيز الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة الأمريكية عربيا وإسلاميا".

وحث هنية، بري على "تشجيع الرئيس محمود عباس لعقد لقاء لقادة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية في القاهرة لوضع استراتيجية وطنية شاملة من أجل بحث مستقبل القضية وحمايتها من التغول والصفقات المشبوهة".

ونقل البيان عن بري تأكيده على موقف بلاده الرافض لـ "صفقة القرن"، والداعم للحق الفلسطيني.

وقال إن "مجابهة الصفقة تحتاج إلى تحقيق الوحدة الفلسطينية ثم مقاومة الاحتلال".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الثلاثاء الماضي، الخطة الأمريكية المسماه "صفقة القرن"، والتي وجهت برفض فلسطيني كامل.

وفي اجتماع وزار الخارجية العرب في القاهرة، قرر الاجتماع على رفض الصفقة المشبوهة، والتمسك بمبادرة السلام العربية بديلاً عنها.

#اسماعيل هنية #نبيه بري #لبنان #حماس #صفقة القرن #الرئيس عباس #البرلمان اللبناني

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