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السفير غنام يبحث مع وزير قطري أوجه التعاون في الميدان الزراعي وتوأمة البلديات

الإثنين 03 فبراير 2020 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير غنام يبحث مع وزير قطري أوجه التعاون في الميدان الزراعي وتوأمة البلديات


الدوحة /سما/

بحث سفير دولة فلسطين لدى قطر منير غنام، مع وزير البلدية والبيئة القطري عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، أوجه التعاون في الميدان الزراعي وتوأمة البلديات.

وقدم السفير غنام، للوزير السبيعي، التهاني بمناسبة إعادة تعيينه وزيراً للبلدية والبيئة في قطر، ونقل له رسالة بهذا المضمون من أخيه وزير الزراعة الفلسطيني رياض عطاري،

وتناول اللقاء بين السفير غنام الذي رافقه المستشار الأول يحيى الأغا، مع الوزير القطري سبل تفعيل اتفاقية التعاون التي سبق ان تم توقيعها بين الوزارتين في البلدين الشقيقين، وتوسيع حجم المنتجات الزراعية التي يتم استيرادها من فلسطين الى قطر، وفتح باب استقدام الكفاءات الفلسطينية في مختلف جوانب ميدان الزراعة والثروة الحيوانية.

وقد أكد الوزير القطري اهتمام قطر بدعم الاقتصاد الفلسطيني وبفتح باب التعاون الثنائي بين البلدين في هذا الميدان الهام، وأكد أنه سيتم دراسة عديد المقترحات بشأن ذلك، والتعامل معها بإيجابية تامة.

ومن ناحية أخرى، بحث السفير غنام مع الوزير القطري إمكانية إتمام توأمة بين عدد من البلديات الفلسطينية ونظيراتها القطرية، وقد رحب الوزير بذلك، حيث ستتابع السفارة اجراء هذه التوأمات والتواصل مع البلديات الفلسطينية الراغبة بذلك.

ويأتي لقاء السفير غنام بالوزير القطري، في اطار الإعداد للزيارة التي سيقوم بها وزير الزراعة الفلسطيني لقطر في شهر أذار/ مارس لحضور المعرض الزراعي الدولي الذي يتم تنظيمه في قطر، وستكون فيه مشاركة واسعة من فلسطين، حيث تم حتى الآن تسجيل 15 مؤسسة فلسطينية مشاركة في هذا المعرض الهام.

#السفير غنام #قطر #فلسطين

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