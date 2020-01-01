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اتحاد الشبيبة الاشتراكية الدولية يؤكد رفضه "صفقة القرن"

الإثنين 03 فبراير 2020 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الشبيبة الاشتراكية الدولية يؤكد رفضه "صفقة القرن"


رام الله / سما /

رحب اتحاد شباب النضال الفلسطيني، اليوم الاثنين، ببيان اتحاد الشبيبة الاشتراكية الدولية (IUSY) الرافض لـ"صفقة القرن".

وقال سكرتير اتحاد شباب النضال الفلسطيني مراد حرفوش، إن بيان اتحاد الشبيبة الاشتراكية يأتي تأكيدا على الرفض الشامل لـ"صفقة القرن" من جميع الاحزاب الشبابية المنضوية في (IUSY)، وتأكيدا على حقنا الثابت في تقرير المصير وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد على أهمية تشكيل رأي عام شبابي دولي ليشكل منصة عالمية رافضة لأي مشروع ينكر حقوقنا الوطنية، وينال من نضال شعبنا.

بدوره، قال مسول العلاقات الدولية في اتحاد شباب النضال ساهر المصري: إننا في الاتحاد ومع كافة الاحزاب الاشتراكية والتقدمية في دول العالم نسعى إلى الضغط في كافة المحافل والمنابر لرفض "صفقة القرن"، ومواصلة المساعي لإيصال صوت فلسطين وحقوقنا غير القابلة للتصرف إلى شبيبة العالم، والعمل مع الأحزاب الصديقة والحرة على اطلاق حملات مقاطعة المنتجات الاسرائيلية في الاسواق العالمية، خاصة الصادرة من المستوطنات الاسرائيلية.

#صفقة القرن

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