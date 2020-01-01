  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لقاء في أريحا يؤكد التصدي لمحاولات فرض وقائع جديدة في الأغوار

الإثنين 03 فبراير 2020 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT


أريحا /سما/

اكد محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، أن شعبنا الفلسطيني، بوحدته ومقاومته السلمية، سيفشل كل ممارسات الاحتلال ومحاولته فرض واقع جديد عبر ضم الأغوار الفلسطينية.

وأكدا خلال لقاء موسع عقد في مقر المحافظة اليوم الاثنين، على أن أوامر الرئيس محمود عباس، وتعليمات رئيس الوزراء محمد اشتية، تتمثل بوضع كل الامكانات لتعزيز صمود المواطنين في الأغوار الفلسطينية وحمايتهم.

وحضر اللقاء مخاتير ووجهاء وممثلي التجمعات البدوية والمزارعين من مختلف مناطق الأغوار الفلسطينية، ومديرالتربية والتعليم عزمي بلاونة، وممثلو وزارتي الحكم المحلي، والصحة، ومؤسسات المجتمع المدني.

واضاف المحافظ أن الرئيس محمود عباس، ومواقفه الصلبة والتفاف الشعب خلف قيادته الحكيمة، عنوان الثوابت الفلسطينية بدولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وحل عادل لقضية اللاجئين والحدود والمياه.

وشدد على أن القيادة السياسية والحكومة تقف في خندق واحد أمام الهجمة الشرسة من قبل الاحتلال والتوغل الاستيطاني، واننا لن نألوَ جهدا في تقديم الدعم والمساعدة لتعزيز صمود أهلنا في أريحا والأغوار وفي كل منطقة تستهدفها سياسية الاحتلال التوسعية.

من جانبه، بين عساف أن  تعليمات الرئيس لنا، وكذلك رئيس مجلس الوزراء بتوفير كل الامكانات لدعم أهلنا بالاغوار. وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي في اطار سلسلة من الاجتماعات بالأغوار واشراك المواطنين باتخاذ القرار وتلبية الاحتياجات الملحة اللازمة لتعزيز صمودهم.

وبين عساف ان الخطوط العريضة لتعزيز الصمود تستند إلى تعزيز دور لجان الحماية الشعبية، والعمل على توفير الاحتياجات الصحية والمياه والتعليم وافتتاح صفوف مدرسية في مختلف المناطق السكانية، الى جانب المساعدة واعادة بناء وترميم ما يقوم به الاحتلال من هدم ومصادرة في محاولة للتهجير القسري، مشددا على أننا في مرحلة الدفاع عن الأغوار وافشال كل مخرجات وتبعات ما يسمى بـ"صفقة القرن".

وتطرق عدد من الحضور الى احتياجات المواطنين في الأغوار والمناطق النائية، مشيرين الى الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المجال، ومؤكدين في الوقت ذاته على أنهم سيبقون في اراضيهم ومراعيهم رغم كل محاولات الاحتلال في التضييق عليهم والاستيلاء على ممتلكاتهم، ومجددين وقوفهم خلف الرئيس محمود عباس وقيادة الحكيمة .


الأكثر قراءة اليوم

خبير إسرائيلي: وضع أبو مازن يشبه وضع عرفات قبل وفاته..

مصادر عبرية : حماس تخسر منشآت استراتيجية والجهاد ترفع مستوى التأهب

جريمة بشعة.. اتهام شاب من قطاع غزة بقتل الفتى عادل خطيب من شفاعمرو

المالية برام الله تكشف موعد صرف رواتب الموظفين

تحقيق لـ"الجزيرة" يكشف تفاصيل لم تعلن عن اقتحام الحرم (شاهد)

وزير إسرائيلي سابق : أنصح الفلسطينيين بعدم قبول صفقة القرن

تقرير: عُمان توسطت لعقد مفاوضات إسرائيلية - إيرانية مباشرة.. فما الذي جرى؟

الأخبار الرئيسية

السعودية

أمير سعودي يشن هجوماً لاذعاً على "إسرائيل": فلسطين قضيتنا وانتم دولة احتلال

الرئيس عباس ينوي مغادرة الضفة الغربية في جولة طويلة نسبياً...

القيادة

قيادي بالديمقراطية يكشف تفاصيل الاجتماع القيادي للرد على "صفقة القرن"

بينت

بينت يخطط للقيام بعمل مهم في المستقبل القريب في قطاع غزة

الرئيس: لن نوافق على انضمام سكان المثلث و سنوقف التنسيق الامني اذا استمرت صفقة القرن