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عبد الهادي يبحث مع رئيس بعثة "الصليب الأحمر" أوضاع اللاجئين في سوريا

الإثنين 03 فبراير 2020 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبد الهادي يبحث مع رئيس بعثة "الصليب الأحمر" أوضاع اللاجئين في سوريا


دمشق /سما/

بحث مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير السفير أنور عبد الهادي، مع رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي في دمشق فيليب ألكسندر سبوري، سبل مساعدة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، والجهود المبذولة في هذا الإطار، بالإضافة الى أهمية وضرورة التنسيق والتواصل بين كل الأطراف لوضع الخطط والآليات اللازمة لتقديم الرعاية للاجئين الفلسطينيين.

وفي بداية اللقاء الذي عقد في مقر الصليب الأحمر الدولي بالعاصمة السورية، دمشق، اليوم الاثنين، وضع عبد الهادي رئيس البعثة بصورة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية، والدور الذي تقوم به منظمة التحرير بالعمل على تخفيف معاناتهم، بتوجيهات مباشرة من رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وتطرق عبد الهادي إلى إمكانية التعاون بين وكالة الغوث "أونروا" والصليب الأحمر لإعادة تفعيل المعونات الغذائية للاجئين الفلسطينيين، كونهم يعانون من أوضاع إنسانية صعبة.

وشرح عبد الهادي لمضيفه أوضاع المستشفيات الفلسطينية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في سوريا، ووضعه بصورة ما تحتاج له من أدوية وأجهزة، والدور الذي تقوم به لخدمة اللاجئين الفلسطينيين.

من جهته، وعد سبوري بدراسة إمكانية تقديم المساعدة والتعاون مع منظمة التحرير بما يخص اللاجئين الفلسطينيين بسوريا، وبالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري على المستوى الغذائي والطبي.

#الصليب الأحمر #السفير عبد الهادي #سوريا #اللاجئين

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