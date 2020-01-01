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نادي الأسير: إدارة سجن "عوفر" تُقرر نقل (30) أسيراً إلى سجني "ريمون والنقب"

الإثنين 03 فبراير 2020 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: إدارة سجن "عوفر" تُقرر نقل (30) أسيراً إلى سجني "ريمون والنقب"


رام الله / سما /

قال نادي الأسير، اليوم الاثنين، إن إدارة سجن "عوفر" قررت نقل (30) أسيراً من قسم (12) إلى سجني "ريمون، والنقب الصحراوي".

وأوضح نادي الأسير، أن تسعة منهم سيتم نقلهم إلى سجن "ريمون" و(21) إلى سجن "النقب الصحراوي".

ويأتي هذا القرار بعد أن ادعت إدارة سجن "عوفر" بقيام أحد الأسرى بمواجهة سّجان وطعنه، صباح اليوم، وعلى إثر ذلك أغلقت كافة الأقسام، واستدعت قوات القمع.

يذكر أن سجن "عوفر" الذي يقبع فيه أكثر من ألف أسير بينهم أطفال، شهد العام المنصرم عملية قمع هي الأعنف والأشد منذ أكثر من 10 سنوات، خلالها أُصيب العشرات من الأسرى.

#نادي الاسير #سجن النقب #سجن ريمون #اسرى

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